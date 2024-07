CRIMINALIDADE

Mulher é morta a tiros em Castelo Branco

Uma mulher não identificada foi morta a tiros, no bairro de Castelo Branco, na madrugada desta segunda-feira (15). Segundo informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), o crime aconteceu na ladeira da Rua dos Piquetes, 1ª Etapa de Castelo Branco.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime.

As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a participação de três homens no crime.