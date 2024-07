IPIRÁ

Acidente com carros e caminhões deixa duas pessoas mortas no interior da Bahia

Vítimas chegaram a receber atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos

Da Redação

Publicado em 15 de julho de 2024 às 21:24

Acidente na BA-052 Crédito: Reprodução/Abomproci

Um acidente na rodovia BA-052 envolvendo seis veículos deixou duas pessoas mortas no trecho entre os municípios de Ipirá e Serra Preta, no centro norte baiano.

Segundo a Associação de Bombeiros Profissionais Civis Voluntário de Ipirá (Abomproci), acionada no final da noite do sábado (13) para prestar auxílio na ocorrência, o acidente aconteceu na no km 76 da rodovia, na localidade conhecida como Ladeira do Pau Ferro, onde dois carros de passeio, ambos de Ipirá, bateram de frente.

Dois ocupantes de um dos carros foram socorridos para a Unidade de Pronto-Atendimento (Upa); um veio a óbito e o outro foi transferido para Feira de Santana. A vítima do segundo veículo ficou presa nas ferragens e também foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a Abomproci, durante o resgate das vítimas, dois caminhões verdureiro se envolveram no acidente: o primeiro colidindo com um barraco, após não conseguir frear a tempo; e o segundo atingindo a traseira de uma carreta e uma Van. Um terceiro caminhão caiu numa ribanceira enquanto tentava fugir do congestionamento.

A Polícia Civil foi procurada, mas não localizou registro do acidente e dos mortos na ocorrência.

Segundo acidente no final de semana

Na noite do domingo (14), outro acidente deixou uma vítima na BA-052. De acordo com informações do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv), policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados em razão de um acidente na altura do km 82 da rodovia. Segundo as informações iniciais, havia um corpo na pista.

Em nota, a PM afirmou que os militares constataram que o acidente envolveu um veículo com três ocupantes, e um homem de 29 anos, morto. Segundo a Abomproci, Wedson Lima Santana, foi atropelado pelo veículo não identificado e morreu no local do acidente.