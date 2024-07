POLÍCIA

Presidente de torcida organizada do Vitória é intimado após agressões contra jogadores e carros destruídos

Integrantes da TUI tentaram espancar Dudu e Rodrigo Andrade na noite desse domingo (14)

Wendel de Novais

Publicado em 15 de julho de 2024 às 12:47

Carro foi destruído durante ataque a jogadores do Vitória Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) intimou, na manhã desta segunda-feira (15), o presidente da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), Gabriel Oliveira, após uma confusão em que integrantes da torcida organizada teriam espancado dois jogadores do Vitória e destruído dois carros em Canabrava. Um dos veículos pertencia a Dudu – que foi agredido junto com Rodrigo Andrade –, mas o outro é de uma moradora do bairro que estava no local. A intimação se deu por conta de denúncia, segundo a PC.

“Uma mulher de 37 anos registrou ocorrência na 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima), na manhã desta segunda-feira (15), após homens golpearem seu carro com instrumentos contundentes, na noite de domingo (14), em frente a um bar na Rua Artêmio Castro Valente, em Canabrava, a mesma onde fica localizado o estádio do Barradão. Como apenas esta vítima compareceu à delegacia, o caso está registrado preliminarmente como crime de dano, motivo pelo qual foi solicitada perícia do veículo”, escreveu a polícia em nota.

No local, a família que é dona do bar onde houve as agressões, descreveu a ação dos integrantes da torcida organizada, que invadiram o local por volta das 22h30 com paus e barras de ferro para agredir os jogadores. Na saída, além de bater em Dudu e Rodrigo Andrade, os torcedores foram em direção aos veículos e confundiram o carro da moradora com o de um dos atletas. A própria PC deflagrou, em maio, a operação Clássico da Paz, que combate crimes violentos orquestrados por torcidas organizadas.