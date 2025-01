ARTIGO

Câncer colorretal em jovens

Pesquisas recentes mostram um aumento preocupante nos casos, destacando a importância de reconhecer os sinais precoces e adotar hábitos saudáveis

O câncer colorretal, antes mais comum em pessoas acima de 50 anos, tem sido diagnosticado com maior frequência em jovens abaixo dessa faixa etária. Pesquisas recentes mostram um aumento preocupante nos casos, destacando a importância de reconhecer os sinais precoces e adotar hábitos saudáveis para prevenir a doença.

Estudos identificaram quatro sinais de alerta que podem surgir até dois anos antes do diagnóstico: sangue nas fezes ou sangramento retal, dor abdominal persistente, alterações nos hábitos intestinais (como constipação ou diarreia prolongadas) e anemia por deficiência de ferro sem causa aparente. Esses sintomas, muitas vezes confundidos com problemas menos graves, podem atrasar o diagnóstico e reduzir as chances de tratamento eficaz.