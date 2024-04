ARTIGO

Defensoria valorizada é sociedade fortalecida

No ano de 2023, 11 Defensorias estaduais conseguiram aprovar projetos de lei que garantiam o constitucional aumento escalonado do subsídio, até o alcance do subteto. Na maioria dos casos, com parcelamento ao longo de três anos.

Continuaremos permanentemente mobilizados e abertos ao diálogo para o cumprimento do que diz a Constituição Federal. O envolvimento da sociedade, dos órgãos de imprensa, dos legisladores e o histórico compromisso dos gestores baianos com as lutas sociais e com a defesa da democracia nos dão a confiança do entendimento sobre o caráter estratégico e o papel do defensor público no contexto do desenvolvimento da Bahia. Afinal, Defensoria valorizada significa sociedade fortalecida!