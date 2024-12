ARTIGO

Esperança de vida nova

O nosso olhar para o novo ano se faz de esperança e de compromisso de vida nova

Nós terminamos o ano com um olhar para o caminho percorrido e outro para o caminho que se abre. Apesar das dificuldades e desafios no ano que se encerra, certamente temos muito a agradecer. O nosso olhar se faz de ação de graças a Deus e de gratidão aos que caminharam conosco, nas alegrias e dores. Ao mesmo tempo, é importante o humilde reconhecimento da própria fragilidade e das falhas cometidas. Há muita coisa a ser deixada para trás a fim de recomeçar. Mágoas, ressentimentos e vinganças devem ceder lugar ao perdão, à reconciliação e à paz. Não se pode simplesmente apagar o que foi vivido, mas é possível assumir com serenidade as falhas e limitações, aprender com os erros passados e dispor-se a dar passos de superação. No mundo marcado por tanta agressividade e conflitos, torna-se ainda mais necessária a bela tarefa do perdão, da reconciliação e da paz. Não se pode ir em frente carregando fardos nas costas e amargura no coração. Cargas pesadas acabam enfraquecendo as pernas, impedindo avançar no caminho novo e fazendo sofrer o coração.