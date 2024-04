ARTIGO

Explante mamário: moda ou realidade?

O explante de silicone é uma decisão pessoal e importante. É fundamental estar informada e segura sobre os benefícios e desafios do procedimento

F Fellipe Barbosa

Publicado em 9 de abril de 2024 às 18:41

Nos últimos tempos, a remoção de implantes mamários, o chamado explante da prótese de silicone, vem sendo uma crescente no Brasil. Muitas mulheres que um dia realizaram o desejo da cirurgia de implante de prótese estão agora buscando o caminho inverso. Segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) de 2021, houve um aumento de 20% nas cirurgias de explante e a perspectiva para 2024 é que esse número se mantenha ou até cresça ainda mais.

Além da mudança do perfil das mulheres que vêm buscando o explante, outros fatores também contribuem nessa busca como questões de saúde. No cenário atual, o explante de silicone reflete uma mudança significativa no conceito da beleza e da saúde feminina. Cada vez mais as mulheres estão mais conscientes na busca pelo seu próprio bem-estar e não de perspectivas sociais.

Na medicina, a cirurgia de explante da prótese de silicone pode parecer um tabu, mas deve ser encarada como mais um procedimento mamário, considerado como uma reconstrução de mama. Para manter a beleza, a estética e o bem-estar, se torna muito comum também, na decisão pelo explante, as mulheres optarem pela realização de outras técnicas de mamoplastia, como a mastopexia ou lipoenxertia, cirurgia plástica nas mamas indicada para corrigir a flacidez dos seios e reposicionar os mamilos, deixando-os com um aspecto mais harmonioso. Esses procedimentos são importantes porque os seios podem ficar flácidos após a retirada da prótese de silicone.

É preciso mencionar que o explante muitas vezes é indicado pela vontade do paciente e ao pensar em realizar uma cirurgia é crucial estar atento e muito bem informado sobre riscos e benefícios para tomar uma decisão. Novas técnicas cirúrgicas permitem realizar o explante com menos riscos e maiores resultados estéticos e o procedimento vem se tornando mais frequentes e com resultados cada vez mais satisfatórios.

A cirurgia de explante de silicone costuma ser tranquila e relativamente rápida. O processo de recuperação é semelhante ao da cirurgia de mamoplastia, sendo necessário seguir com todas as recomendações médicas. Alguns dos principais cuidados com a saúde e bem-estar após a cirurgia é fazer uso das medicações orientadas pelo médico, manter uma alimentação saudável e equilibrada, ter uma rotina constante de acompanhamento médico.

O explante de silicone é uma decisão pessoal e importante. É fundamental estar informada e segura sobre os benefícios e desafios do procedimento e a melhor forma é buscar um profissional qualificado e experiente que poderá orientar a paciente de forma transparente para que o resultado final saia como esperado.