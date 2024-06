Artigo

Intestinos têm papel essencial no bom funcionamento do organismo

Vale a pena encantar-se com a relação dos intestinos e a saúde do coração, cérebro, músculos e pulmões

A Aureo Augusto Caribé de Azevedo

Publicado em 5 de junho de 2024 às 05:00

Somos uma totalidade. E nosso corpo sempre responde enquanto totalidade. Os intestinos são nossa raiz, têm papel essencial no bom funcionamento de todos os demais órgãos. Têm tantos neurônios, ou mais, do que o próprio cérebro, contribui para que tenhamos um corpo esbelto ou com excesso de peso. Pode fazer de nós seres mais calmos, mas também contribuir para que sejamos nervosos e ansiosos...

Um intestino saudável é condição sine qua non para um organismo saudável. No ato de construir corpo, ou de reparar defeitos (lesões) no corpo, os intestinos jogam um papel fundamental. Na realidade, todo o aparelho digestório. Graças a determinadas substâncias, tais como proteínas e cálcio, entre outras, essenciais para o processo reparador, nosso corpo se refaz. Estas substâncias são absorvidas pelo nosso intestino.

O sistema digestório, notadamente os intestinos, vai também receber do ambiente os carboidratos e disponibilizá-los para os demais tecidos do corpo, carboidratos estes tão necessários para a produção de energia que mantém o corpo funcionando.

Não conseguimos entrar em estado de felicidade e calma com um intestino mal funcionante. Nosso intestino, além de produzir hormônios, dispõe de uma microbiota, de uma vida abundante em bactérias, vírus, vermes, essenciais para nossa vida sadia. É como se o intestino fosse uma verdadeira floresta luxuriante que, sendo bem equilibrada, faz com que todo o organismo esteja sadio.

Somos tão dependentes da microbiota intestinal que, quando uma criança nasce e passa pelo canal vaginal, é contaminada por bactérias que serão o início da própria microbiota intestinal; a vagina da mãe sofre alterações em sua microbiota durante a gestação para que tenha condição de semear os campos intestinais de seu bebê.

O mau funcionamento do intestino pode trazer uma infinidade de males. Enfermidades sistêmicas começam nos intestinos. Algumas doenças inflamatórias deveriam ser tratadas levando-se em consideração o bom funcionamento do aparelho digestório. Obesidade, doença de Alzheimer, Mal de Parkinson, alguns tipos de depressão relacionados à autoimunidade, diabetes, síndrome do espectro autista são doenças que têm, além de outros aspectos, a presença de inflamação como característica.

Uma boa alimentação irá garantir o funcionamento adequado do intestino e a formação de uma boa microbiota - coisa que nos traz bastante bem-estar. Vale a pena encantar-se com as relações deste órgão com a saúde do coração, do cérebro, dos músculos, dos pulmões, enfim de todo o nosso organismo. Que nossa mente tão poderosa possa dedicar-se também ao estudo das funções digestivas, aplicar suas conclusões e tornar-se uma mente melhor, mais calma, mais positiva e mais produtiva.