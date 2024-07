ARTIGO

Negócios e o envelhecimento populacional

As organizações devem adotar estratégias que facilitem a convivência intergeracional, promovendo um ambiente inclusivo e colaborativo

O envelhecimento da população é uma tendência global inegável. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2023), o número de pessoas com mais de 60 anos deverá atingir 1,4 bilhão em 2030, e 2,1 bilhões até 2050. No Brasil, estima-se que os idosos representarão mais de 30% da população, demandando mudanças estruturais e culturais significativas para acomodar essa transição demográfica, gerando desafios sociais, econômicos e de saúde.