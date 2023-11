O país do carnaval, além do clichê

O Brasil é o país do carnaval. A afirmação pode ser considerada um clichê. Mas, no fundo, é a expressão de um traço cultural do nosso país. De perfil extremamente popular, a festa se consolidou ano após ano e mostrou capacidade para impulsionar, antes e durante sua realização, a atividade econômica. Em Salvador, onde trios elétricos e blocos arrastam milhares de foliões, temos um dos mais famosos carnavais brasileiros.



O carnaval baiano é reconhecido mundialmente por seu valor cultural. Lança moda, dança, ritmo e música da temporada. Sua história se fortalece, desde a década de 50, quando Dodô e Osmar apresentaram o trio elétrico, um palco móvel que propôs um novo espaço festivo. Tudo se multiplicou com o talento de artistas do porte de Luiz Caldas, Moraes Moreira, Armandinho, Carlinhos Brown, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Claudia Leite e bandas como Olodum, Chiclete com Banana e outros.