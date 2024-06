Soluções hídricas: uma pauta urgente

Em um cenário de constante risco hídrico, seja pelo elevado consumo de água em decorrência do aumento populacional, seja por episódios de secas ou de enchentes, a otimização do uso água tornou-se indispensável.

Desta forma, também nos consolidamos como uma parceira estratégica da agenda ESG de nossos clientes. Por exemplo, ao olharmos os ODS que se relacionam com água, temos: Saúde e Bem-Estar; Água Potável e Saneamento; Indústria, Inovação e Infraestrutura; Consumo e Produção Responsáveis; Vida na Água e Vida Terrestre. Nesse sentido, vemos uma série de desafios, como a melhoria na qualidade, redução da poluição, reutilização e aumento da eficiência do uso da água, redução de efluentes não tratados, aumento na reciclagem e da gestão integrada de recursos hídricos. E a Cetrel já vem, há quase 46 anos – muito antes da pauta ESG – trazendo soluções a esses desafios.

E essa especialidade e competência da Cetrel em relação a economia circular da água também é aliada da descarbonização, mais especificamente quando se trata da produção do hidrogênio verde. Para tornar o hidrogênio verde uma fonte energética viável em larga escala, é necessário assegurar o fornecimento de água na quantidade e qualidade adequadas. A larga experiência no tratamento e fornecimento de água com excelentes índices de qualidade capacita a Cetrel a ser a parceira ideal no fornecimento de água para os produtores de hidrogênio verde.