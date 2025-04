OPINIÃO

Teatro profissional: entre o ofício e a urgência da estrutura

Profissionalizar não é só fazer bem feito. É garantir que o fazer seja possível. Que tenha continuidade, dignidade, permanência

“O que é teatro profissional? ”A pergunta veio seca, direta, no meio de uma reunião. Gordo Neto, amigo, ator e diretor teatral lançou no ar — e ninguém respondeu. Nem eu. >

Mas a pergunta ficou. Foi crescendo em silêncio, ganhando corpo. Comecei a perguntar a outras pessoas. Comecei a me perguntar também. E percebi que talvez a ausência de resposta seja justamente o ponto de partida. Porque a resposta não está pronta. Está em construção.>

Historicamente, ser profissional no teatro era ter o trabalho reconhecido formalmente: carteira assinada, sindicato, nota fiscal, cachê. Era poder dizer: “Eu vivo disso.” Mas a verdade é que, mesmo hoje, a maioria das pessoas que fazem teatro no Brasil não conseguem viver só de teatro. Isso não é acaso — é estrutura. E precisa ser dito.>

Profissionalizar não é só fazer bem feito. É garantir que o fazer seja possível. Que tenha continuidade, dignidade, permanência. Eu posso estar com o corpo pronto, texto na boca, pesquisa em dia — mas sem estrutura, meu trabalho vira resistência solitária. E eu não quero mais romantizar isso.>

Pra mim, o teatro profissional começa na escuta. Na relação com o território, com o outro, com o tempo. É uma ética. Uma linguagem que exige presença. Mas que, sem estrutura, não se sustenta.>