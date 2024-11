Artigo

Trilhos tortuosos na renovação da FCA

A Bahia depende de uma infraestrutura de transporte eficiente para manter sua competitividade.

O potencial econômico da ferrovia é inquestionável. A Bahia, com sua vasta extensão territorial e produção diversificada — que inclui commodities minerais, agrícolas e industriais — depende de uma infraestrutura de transporte eficiente para manter sua competitividade. A ferrovia, com sua capacidade de transportar grandes volumes de carga a longas distâncias de forma mais econômica e sustentável que o transporte rodoviário, deveria ser o modal preferido para o escoamento dessas riquezas. No entanto, o sucateamento da FCA resultou em um círculo vicioso: a falta de investimentos afugentou as cargas e a redução de volumes transportados desincentivou ainda mais novos aportes.