ARTIGO

Voluntariado corporativo: um caminho para transformar a sociedade e fortalecer o ecossistema

O propósito de ajudar e acelerar mudanças positivas também se reflete dentro das empresas

T Thayna Nascimento

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15:52

A alegria e o calor humano fazem do brasileiro um povo acolhedor, muito preocupado com o próximo. Essa característica se reflete nos mais de 55 milhões de voluntários no país, segundo a Pesquisa de Voluntariado no Brasil (2021), realizada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis) em parceria com o Datafolha. O estudo, feito a cada 10 anos, aponta um crescimento de 25% em relação à edição de 2011.

O propósito de ajudar e acelerar mudanças positivas também se reflete dentro das empresas, que, ao ouvir e compreender o seu ecossistema, desenvolvem projetos de voluntariado para gerar mais impacto social. Nessa jornada, engajar os colaboradores não só beneficia a comunidade, mas também fortalece a cultura organizacional e gera resultados expressivos para todos.

Na Ambev, por exemplo, contamos com o VOA. Um programa de voluntariado que impulsiona organizações brasileiras que atuam com empregabilidade e empreendedorismo, nas áreas de desenvolvimento, educação e geração de renda. Durante o programa, os participantes têm acesso a uma trilha formativa completa, com videoaulas, encontros presenciais, mentorias estratégicas e o desenvolvimento de projetos práticos a fim de fortalecer sua gestão e ampliar seu impacto.

O VOA faz parte do ecossistema da Ambev dedicado a oferecer oportunidades de conexão, profissionalização e renda aos brasileiros e brasileiras. Nos últimos sete anos, o programa tem gerado um impacto significativo em várias regiões do Brasil e já beneficiou mais de 10 milhões de pessoas, com mais de 30 mil horas de mentorias voluntárias oferecidas a mais de 500 organizações.

Mais do que ações pontuais, o voluntariado corporativo é uma estratégia de impacto que beneficia empresas, colaboradores e a sociedade. Investir em programas estruturados de voluntariado é investir em um futuro mais humano, colaborativo e sustentável.