Citroën C3 é reprovado em testes de segurança

Lançado no final do ano passado no Brasil, o Citroën C3 não foi bem em testes de segurança. Crédito: Divulgação

A Citroën não vive uma boa fase no mercado brasileiro. No dia 2 de maio, a associação dos concessionários enviou um comunicado extra-judicial para Antonio Filosa, presidente da Stellantis - grupo que controla a marca. Uma das queixas dos revendedores era sobre a falta de qualidade dos produtos. Agora, a marca recebeu outra avaliação negativa. Desta vez, o Latin NCAP, programa independente de testes de colisão de veículos e de qualificação de segurança, divulgou que o C3 não obteve nenhuma estrela na avaliação. De acordo com a entidade, entre outras fatores, o resultado está relacionado “à estrutura instável, à fraca proteção contra colisões frontais, à falta de proteção lateral para a cabeça e à falta de lembrete de uso do cinto de segurança”. Lançada no segundo semestre do ano passado, a nova geração do C3 é produzida em Porto Real (RJ). O veículo conta dois airbags e controle eletrônico de estabilidade de série.

SITUAÇÃO PREOCUPANTE

“É alarmante como a Stellantis repetidamente desconsidera a segurança básica para os latino-americanos e é inaceitável que seus veículos alcancem um nível tão baixo de segurança quando eles sabem muito bem como produzir carros acessíveis e muito mais seguros”, declarou Alejandro Furas, secretário geral do Latin NCAP. Furas relembrou que os Fiat Argo, Cronos e Strada e o Peugeot 208 também tiveram baixo desempenho. Stephan Brodziak, presidente do conselho de administração do Latin NCAP, também comentou sobre o compacto da Citroën: “Um carro dessa natureza representa uma afronta à saúde e à integridade dos latino-americanos, que são tão vulneráveis em situações de colisões e atropelamentos quanto os habitantes dos países onde a Stellantis jamais se atreveria a comercializar um carro com segurança tão precária”.

O carro é produzido no Rio de Janeiro e conta com apenas dois airbags. Crédito: Divulgação

RESPOSTA DA CITROËN

Questionada, a Citroën se resumiu a responder com uma nota padrão: “A Stellantis afirma seu compromisso com a proteção veicular, desenvolvendo veículos modernos e alinhados com o segmento. Reafirma ainda que seus automóveis atendem todas as regulamentações vigentes”.

VOLVO LIDERA RANKING ELÉTRICO

Nos primeiros seis meses do ano, 3.777 carros elétricos foram emplacados no país. Ou seja, alta 11,6% na comparação com o primeiro semestre de 2022. No ranking dos modelos, a Volvo lidera com o XC40, que somou 903 unidades licenciadas, mais que o dobro do segundo colocado, o BYD Yuan Plus (406 veículos). Na terceira posição, outro Volvo, o C40. A variante com carroceria estilo coupé do SUV tem 290 exemplares emplacadas nos primeiros 180 dias de 2023. Completam a lista dos dez primeiros: JAC E-JS1 (219), BMW iX (181), BMW iX3 (177), Renault Kwid e-Tech (165), Nissan Leaf (161), MINI Cooper S E (160) e Porsche Taycan (144).

A Volvo liderou as vendas de elétricos no primeiro semestre. Crédito: Divulgação

TOYOTA LIDERA NOS HÍBRIDOS

No primeiro semestre, a Toyota dominou as vendas de veículos híbridos no Brasil. A empresa comercializou 5.600 unidades do Corolla Cross e 3.402 do Corolla, garantindo as duas primeiras posições. Na sequência ficaram: Caoa Chery Tiggo 5x (2.292), Volvo XC60 (2.208) e Haval H6 (2.160).

T-CROSS EM EDIÇÃO ESPECIAL

A Volkswagen apresentou uma edição especial para o T-Cross, a The Town. Essa versão remete a um festival de música, dos mesmos produtores do Rock in Rio, que vai acontecer em setembro, em São Paulo. Essa nova opção do SUV é baseada na 200 TSI e inclui itens extras de conforto e tecnologia, entre eles, VW Play com câmera de ré, rodas diamantadas de 17 polegadas, pintura externa bicolor, bancos de couro com costura aparente na cor azul e interior escurecido. O motor 1 litro turbo rende até 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, sempre associado ao câmbio automático de seis velocidades. Lançado em 2019, o T-Cross é atualmente o SUV mais vendido do mercado brasileiro e a série especial The Town custa R$ 149.990.

Versão especial do SUV é homenagem a festival de música. Crédito: Divulgação

MAIS CARROS CONECTADOS

Desde 2015, quando introduziu o sistema OnStar no Brasil, a Chevrolet já conta com mais de 250 mil carros conectados ativos. A expectativa da empresa é dobrar este número até o fim do ano com a expansão da oferta do sistema para todo portfólio. De acordo com a General Motors, o OnStar passa a equipar mais de 85% dos veículos da Chevrolet, ante 35% anteriormente. A tecnologia permite comandar várias funções do automóvel à distância por meio de um aplicativo para smartphone, realizar atualizações de sistemas eletrônicos do carro de forma remota e ainda oferece auxílio na recuperação em caso de roubo do veículo, por exemplo. Concorrentes como Fiat, Ford, Jeep e Hyundai oferecem soluções similares.

A Chevrolet quer fechar o ano com 500 mil carros conectados. Crédito: Divulgação

FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS