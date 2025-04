AUTOS

Ferrari do cantor Pablo custa quase R$ 5 milhões e chega aos 330 km/h; conheça detalhes

Híbrido plug-in, o modelo de dois lugares acelera de zero a 100/h em 2,9 segundos

Antônio Meira Jr.

Publicado em 15 de abril de 2025 às 14:30

O cantor baiano comprou um 296 GTS, mas escolheu a cor vermelha Crédito: Divulgação

As celebridades baianas estão chamando a atenção nas ruas não apenas por seus trabalhos, mas pelos carros que escolheram. Depois que o pugilista Popó se destacou no trânsito a bordo de uma Cybertruck, picape elétrica da Tesla, o cantor Pablo causou alvoroço quando os fãs descobriram que o artista comprou um Ferrari.>

Agenor Apolinário dos Santos Neto, nome de batismo do músico, escolheu o modelo 296 GTS, carro esporte que a marca italiana apresentou em abril de 2022 e foi lançado como modelo 2023. A unidade de Pablo é modelo 2025 na tradicional cor vermelha, que custa no Brasil, de acordo com a Fipe, R$ 4,6 milhões.>

Conversível, esse modelo leva apenas duas pessoas Crédito: Divulgação

A 296 GTS é um modelo conversível de dois lugares com motorização híbrida. A engenharia aplicou nela um motor V6 de 2.9 litros que entrega 663 cv de potência e 75,5 kgfm de torque. Esse propulsor é associado a uma máquina elétrica que desenvolve 167 cv. A potência combinada deles é de 830 cv, despejada no eixo traseiro. A transmissão é automatizada de dupla embreagem, com oito velocidades.>

Esse conjunto motriz oferece uma aceleração de zero a 100 km/h em apenas 2,9 segundos e faz com que o automóvel italiano alcance os 330 km/h. Conforme a aferição do Inmetro, o consumo urbano do veículo que pesa 1.540 kg é de 6 km/l e o rodoviário de 8 km/l. Usando apenas o motor elétrico, é possível rodar até 25 quilômetros.>

O Ipva do esportivo é estimado em R$ 184 mil e o seguro fica em torno de R$ 190 mil.>