Zero a 100 km/h em 2,2 segundos, conheça o elétrico mais rápido do país

Porsche Taycan na configuração Turbo GT com pacote Weissach tem até 1.108 cv de potência

Antônio Meira Jr.

De Mogi Guaçu, SP* Publicado em 24 de março de 2025 às 14:35

Com até 1.108 cv de potência, essa versão do Taycan acelera de zero a 100 km/h em 2,2 segundos Crédito: Divulgação

Os números do Taycan na configuração Turbo GT com pacote Weissach impressionam, a começar pelo tempo de deslocamento de zero a 100 km/h: espantosos 2,2 segundos. Para chegar a esse resultado, a Porsche equipou o veículo com dois motores elétricos que entregam 1.034 cv com a utilização do overboost com o controle de largada.>

Esse é o modelo mais potente que Porsche já produziu em série na história e o torque máximo é de 126,4 kgfm - como comparação, o Ford Mustang GT Performance entrega 58 kgfm. Para completar, essa configuração do Taycan conta com a nova funcionalidade “Attack Mode”, importada da Fórmula E, que adiciona até 163 cv de potência ao conjunto por 10 segundos. Dessa forma, são gerados até 1.108 cv de potência.>

Esse acréscimo instantâneo de potência é baseado na função push-to-pass - ou aperte para ultrapassar, em português - das outras versões do Taycan e otimizado para condução em pista. O sistema funciona de maneira semelhante aos carros que o fabricante alemão utiliza no campeonato de monopostos elétricos. O impulso é indicado por um cronômetro de contagem regressiva no painel de instrumentos e é apresentado dinamicamente com anéis animados no velocímetro.>

Comparado à função push-to-pass das demais configurações, o Attack Mode oferece 50 kW/68 cv a mais de potência e é operado e disponibilizado de maneiras diferentes: como alternativa ao acionamento da tecla no centro do seletor de modos de condução, o Attack Mode também pode ser ativado e desativado através da borboleta à direita. Isso torna a função mais fácil de usar na pista, onde experimentei o Turbo GT Weissach. >

O rendimento é tão absurdo que mesmo se for contabilizada a aceleração de zero a 200 km/h esse Porsche supera muitos outros esportivos. Para alcançar essa velocidade, são necessários somente 6,4 segundos. Outros dados relevantes em relação à desempenho são a velocidade máxima de 305 km/h e a autonomia, aferida pelo Inmetro, de 442 quilômetros. Pela norma europeia, chega aos 699 km.>

Outro detalhe, não menos importante, esse é um modelo aspiracional que custa R$ 1.535.000. É a opção mais cara que a empresa oferece para o Taycan, que parte de R$ 820 mil na versão designada de forma homônima. No total, são dez versões, distribuídas entre a carroceria sedã e station wagon (Cross Turismo).>

Porsche Taycan Turbo GT 1 de 5

ARTIFÍCIOS DE ENGENHARIA>

O desempenho do Turbo GT Weissach é ainda mais impressionante quando seu peso é observado: 2.220 kg, massa próxima a de uma Volkswagen Amarok V6. E nessa configuração, a engenharia trabalhou na redução de peso e conseguiu aliviar 75 kg utilizando fibra de carbono e substituição do banco traseiro. Sim, apesar da carroceria sedã e das quatro portas, esse Taycan tem só dois lugares.>

Para segurar o carro na pista, a suspensão foi amplamente trabalhada e os alemães utilizam o sistema Active Ride. Ele usa amortecedores ativos de dois estágios, alimentados por uma bomba hidráulica de 400V, que ajusta o fluxo conforme a demanda, permitindo resposta rápida e precisa para minimizar os impactos do solo.>

Os pneus são de alto desempenho, montados em rodas forjadas de liga leve de 21 polegadas. Os freios cerâmicos foram otimizados em peso, reduzindo mais de dois quilos no conjunto. Foram implementados ainda novos defletores de ar na parte inferior do veículo, um difusor dianteiro e uma asa traseira fixa de fibra de carbono. Com essas soluções, o downforce total chega a 220 kg.>

Com quase 5 metros, esse Porsche pesa 2.220 kg e chega aos 200 km/h em 6,4 segundos Crédito: Divulgação

EXPERIÊNCIA NA PISTA>

Levar o Taycan Turbo GT Weissach para a pista é uma experiência impressionante. Os números que comentei no início causam certo receio, mas logo nos primeiros metros no Autódromo Velocittà, em Mogi Guaçu (SP), um dos pilares da Posrche se sobressai, a dirigibilidade. A integração motorista e máquina é tão grande que nem parece que você está controlando um veículo pesado e com 4,98 metros de comprimento.>

Além da potência absurda, que exige concentração do piloto nas respostas ao volante, se destaca a nova suspensão pneumática evoluída que controla rolagem da carroceria, deixando quem está na direção com a sensação de controle. A tração integral também tem mérito nesse quesito.>