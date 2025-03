AUTOS

Nova marca chinesa estreia no Brasil e terá loja em Salvador; saiba onde

GAC Motor irá oferecer veículos a combustão, híbridos e elétricos

Antônio Meira Jr.

Publicado em 16 de março de 2025 às 11:00

Na Bahia, a primeira concessionária confirmada é a Dinastia, do Grupo Indiana Crédito: Divulgação

Com a promessa de investir R$ 5 bilhões no Brasil, a GAC anunciou que embarcou seu primeiro lote de veículos em direção ao país. Neste momento inicial, foram embarcadas 300 unidades, que devem chegar ao mercado brasileiro no próximo mês. >

Fundada em 2008, a GAC está entre os maiores fabricantes da China, alcançando uma produção anual de 2,5 milhões de veículos no ano passado. >

Com presença em mais de 70 países, a companhia se prepara para comercializar aqui, a partir deste ano, modelos elétricos, híbridos e à combustão.>

De olho no que aconteceu recentemente com outras empresas, que passaram por problemas de falta de componentes de reposição, a GAC também iniciou a operação de um centro de distribuição de peças, localizado em Cajamar, São Paulo. >

Com uma área de 2 mil m², o centro será responsável por fornecer peças de reposição, manutenção e acessórios para a rede de concessionárias da marca no mercado nacional.>

ESTREIA EM ABRIL>

Durante o show Tempo Rei, que marca a turnê de despedida de Gilberto Gil, a GAC exibiu um dos modelos que irá comercializar no país, o Aion Y. O veículo estará em breve no showroom da concessionária Dinastia, é elétrico e tem autonomia superior a 300 quilômetros. >

A Dinastia, que está programada para ser inaugurada no final do próximo mês e será sediada na Avenida ACM, é uma empresa do Grupo Indiana, que atua no estado com marcas como BYD, Chevrolet, Ford, Kia, Volkswagen e Jeep. >

Uma das apostas da empresa chinesa é o Aion Y, elétrico que tem autonomia superior a 300 km Crédito: Divulgação

BIMESTRE FECHA EM ALTA>

De acordo com um levantamento da Associação Nacional das Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a indústria automotiva registrou o maior volume de licenciamentos no bimestre desde 2020 - último período pré-pandemia. >

No total, foram emplacadas 356,2 mil unidades de automóveis de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus zero-quilômetro nos dois primeiros meses de 2025. >

Na comparação com os resultados de janeiro e fevereiro do ano passado, o crescimento foi de 9%.>

IMPORTAÇÕES INCOMODAM>

Apesar do crescimento, a Anfavea demonstra receio: “Dentro desse volume de emplacamentos, há de se destacar em forma de alerta a elevação contínua da participação de importados, que neste ano está acima de 21%”, afirmou Márcio de Lima Leite presidente da entidade. >

Que completa: “Desde 2012 não havia uma presença tão grande de modelos estrangeiros nas vendas, e boa parte dessa elevação se deve a veículos de fora do Mercosul, em especial os eletrificados chineses”. >

A Anfavea reitera a necessidade da aplicação imediata do Imposto de Importação de 35% para todos, independentemente de origem ou motorização.>

EXPORTAÇÕES TAMBÉM AVANÇAM>

No balanço do bimestre feito pela Anfavea, as exportações de veículos a partir do Brasil chamaram a atenção. Ao todo, 76,7 mil unidades saíram do Brasil neste ano, 55% a mais que nos dois primeiros meses de 2024, sendo 62% desse montante para a Argentina. Para o país vizinho, o incremento no período foi de 172% na comparação com janeiro e fevereiro do ano passado.>

BRONCO SPORT ATUALIZADO>

Como adiantei em dezembro, a atualização do Bronco Sport vai ser uma das 10 novidades que a Ford terá neste ano no Brasil. O fabricante confirmou que o SUV, que é importado do México, deverá chegar às concessionárias até maio com pequenas atualizações na dianteira e uma nova central multimídia. >

O conjunto motriz, formado por um motor 2 litros turbo, tração 4x4 e transmissão de oito velocidades, será mantido. >

Nas próximas semanas, a Ford deverá confirmar a atualização da picape Maverick, que também é produzida no México.>

Lançado em 2021, o Bronco Sport ganhou sua primeira atualização Crédito: Divulgação

REVISÕES PROGRAMADAS PRÉ-PAGAS>

A Hyundai lançou no país um serviço de manutenções pré-pagas, iniciativa que permite aos seus clientes a possibilidade de adquirir antecipadamente um plano fechado. >

É possível escolher opções de três a seis revisões, com descontos progressivos, e asseguram um valor fixo, livre de aumentos que possam ocorrer devido à inflação ou reajuste de peças ao longo do tempo. >

Os planos podem ser adquiridos no ato da compra do veículo ou a qualquer outro momento antes da primeira revisão. >

Para esta primeira fase, estão participando todos os modelos HB20 e Creta fabricados em 2024 ou 2025.>

HR-V COM BÔNUS DE R$ 15 MIL>

A Honda anunciou que as versões turbo do HR-V estão sendo oferecidas com bônus de R$ 15 mil. Essa condição é válida para as configurações Advance e Touring, que entregam 177 cv de potência. Além do desconto, o fabricante promete valorização do usado e taxas especiais pelo Banco Honda.>

PARA QUEM CURTE FÓRMULA 1>

Os últimos dias estão movimentados para os fãs da Fórmula 1. A temporada deste ano começou sexta-feira, em Melbourne, na Austrália, e quem quer recapitular o que aconteceu em 2024 pode acompanhar na Netflix a estreia da sétima temporada de Drive to Survive, série que conta os bastidores da categoria. >