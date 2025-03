AUTOS

Atualizados, SUVs da Caoa Chery têm consumo superior a 30 km/l

Empresa atualizou o Tiggo 8 Pro híbrido plug-in e lançou uma opção inédita para o Tiggo 7

Antônio Meira Jr.

De São Paulo* Publicado em 17 de março de 2025 às 15:00

Na inédita versão Pro PHEV, o Tiggo 7 tem 317 cv de potência Crédito: Divulgação

A Caoa Chery, empresa formada pela parceria do grupo brasileiro com o fabricante chinês, fechou muito bem o último ano. O crescimento nas vendas foi de 93,6% em comparação com 2023. Com isso, a companhia comercializou 60.929 unidades, o que elevou a sua participação de mercado para 3,1%.>

Um dos impulsionadores desse resultado foi o Tiggo 7, que ganhou em 2024 uma competitiva versão Sport. Com isso, o modelo cresceu 387% e seus 30.896 emplacamentos corresponderam à metade do que a Caoa Chery comercializou no ano passado.>

Para este ano, a empresa quer ampliar as vendas em configurações mais sofisticadas e tecnológicas do Tiggo 7 e também do Tiggo 8, entre elas as opções Pro híbridas plug-in (PHEV). Enquanto o Tiggo 7 na opção Sport é tabelado por R$ 146.990, a nova opção Pro PHEV custa R$ 239.990. Já o Tiggo 8 Pro PHEV é oferecido por R$ 279.990, R$ 78 mil a mais que a versão a combustão, a Pro (R$ 201.990).>

Além de muitos equipamentos a mais, as novas versões têm um conjunto mecânico mais refinado. Ele é formado pelo motor 1.5 litro turbo a gasolina (147 cv) associado a dois propulsores elétricos (170 cv). A potência combinada deles fica em 317 cv e o torque alcança 56,6 kgfm. A transmissão tem três marchas mecânicas e 11 simuladas.>

Em relação ao desempenho, o Tiggo 7 Pro PHEV chega aos 100 km/h em 6,8 segundos. O consumo médio declarado é de 36,9 km/l na cidade e 30,2 km/l na estrada, além da autonomia elétrica de 63 km, conforme a aferição do Inmetro. O Tiggo 8 Pro PHEV acelera de zero a 100 km/h em 7,2 segundos e tem consumo médio combinado de 32,7 km/l na cidade e 27,9 km/l na estrada. O SUV tem capacidade para rodar cerca de 54 km só com eletricidade. >

DIFERENTES OPÇÕES>

Com pequenas diferenças entre as demais versões, o Tiggo 7 Pro PHEV tem grade dianteira exclusiva com desenho de diamantes e detalhes cromados, além de novas entradas de ar. Na lateral, novas rodas de 18 polegadas. Com capacidade para cinco pessoas, tem 4,51 metros de comprimento, 1,86 m de largura, 1,70 m de altura e 2,67 m de entre-eixos. A capacidade do porta-malas é de 475 litros. >

O Tiggo 8 Pro PHEV tem capacidade para sete ocupantes, 4,72 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,70 m de altura e 2,71 m de distância entre os eixos. No bagageiro, cabem 193 litros com os sete assentos montados e 889 litros quando os dois bancos extras estão recolhidos. >

No visual, diferem a grade com padrão diamante com detalhes cromados e logo com iluminação de boas-vindas. As rodas, agora com 19 polegadas, também trazem novo desenho.>

A BORDO DOS SUVS>

Em ambos, a cabine é bem luxuosa, com acabamento feito com materiais de qualidade. No Tiggo 8 essa percepção é mais evidente, com revestimentos na cor terracota, enquanto no Tiggo 7 o interior é todo preto. >

Outro destaque nessas novas configurações é a enorme tela curva de 24,6 polegadas que integra painel de instrumentos e central multimídia. Há opção de comando por voz, conectividade para Android Auto e Apple CarPlay sem fio e GPS. No Tiggo 8, há ainda um novo head-up display. >

Nos dois, o teto solar é panorâmico, os bancos dianteiros possuem ajustes elétricos e aquecimento, além de função massagem no Tiggo 8. Eles também trazem sistema de som premium da Sony com oito alto-falantes, além de câmeras 360 graus no Tiggo 7 e 540 graus no Tiggo 8, que inclui até imagens do solo sob o veículo.>

A oferta de equipamentos de auxílio à condução é ampla. Entre eles, estão monitoramento de ponto cego, piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e assistente de tráfego traseiro.>

Inicialmente, as configurações recém-lançadas são importadas da China, mas há planos de produção nacional, foi o que revelou Jan Telecki, diretor de marketing da Caoa. De acordo com o executivo, a fábrica em Anápolis, interior de Goiás, deve passar por uma reformulação antes de começar a montar essas versões, o que deve acontecer ainda neste ano.>