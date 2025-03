AUTOS

Carrinho de bebê da Lamborghini custa R$ 30 mil, veja o que ele tem

Lançado em parceria com a Silver Cross, o Reef AL Arancio é uma edição limitada

A Lamborghini começou sua história produzindo tratores. Depois de uma discussão do seu fundador, Ferruccio Lamborghini, com Enzo Ferrari, decidiu produzir seus próprios veículos, hoje uma das referências em carros esporte.>

Agora, a marca do touro é estampada em diversos artigos, até em carrinhos de bebê. O produto é fruto de uma parceria dos italianos com a Silver Cross, uma marca britânica, e custa 4 mil libras esterlinas, o equivalente a R$ 30.312.>

De acordo com a Silver Cross, o carrinho de bebê também possui sistema de segurança de cinto autoajustável com fecho magnético e pontos de contato em bambu natural. Conta ainda com rodas com suspensão total, projetadas para diversos tipos de terreno. >