Hyundai Creta: os segredos do carro de passeio mais vendido na Bahia

Com desenho atualizado, SUV é bem equipado e pode receber comandos via aplicativo

Antônio Meira Jr.

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 14:30 - Atualizado em uma hora

A dianteira do Creta foi totalmente renovada e o motor 1.6 turbo é o mais potente da categoria Crédito: Antônio Meira Jr./ CORREIO

Desde 2019, o Creta é o SUV mais vendido na Bahia. Além disso, esse Hyundai foi o carro de passeio mais emplacado no estado nos dois últimos anos, deixando para trás modelos mais acessíveis como Chevrolet Onix e Volkswagen Polo.>

Alguns fatores deixam o Creta nessa posição privilegiada no ranking baiano: o espaço interno, a garantia de cinco anos e a conectividade. Esses atributos prevaleceram em relação ao desenho controverso que a Hyundai apresentou a partir de 2021, quando atualizou a geração do SUV.>

No entanto, no último trimestre do ano passado, o fabricante promoveu uma atualização na dianteira e na traseira do Creta, incluindo mudanças profundas no conjunto óptico da frente e de trás. Além disso, mudou a parte superior do painel e introduziu um novo motor, que posiciona o veículo como o mais potente da categoria.>

Na linha 2025, o SUV é oferecido em cinco versões, que custam entre R$ 147.390 (Comfort) e R$ 196.990 (Ultimate). A versão avaliada foi a topo de linha, que tem alguns atributos que agradam bastante no verão ventilação do banco do motorista e a possibilidade de refrigeração remota da cabine.>

Hyundai Creta Ultimate

MOTOR E CONTEÚDO>

O motor 2 litros aspirado abriu espaço para o 1.6 litro turbo na versão Ultimate. Esse propulsor de quatro cilindros a gasolina rende 193 cv de potência a 6 mil rpm e entrega 27 kgfm de torque a 4.500 giros. Esse propulsor é associado a uma transmissão automática de sete velocidades e dupla embreagem.>

De acordo com a aferição do Inmetro, esse conjunto é 9% mais econômico que o anterior. Na nossa medição, o Creta foi muito bem, fez 11,5 quilômetros com um litro de gasolina na cidade e 13 km/l na estrada.>

Para as versões Comfort, Limited, Platinum e N Line o motor segue o 1 litro turbo. Bicombustível, esse propulsor de três-cilindros entrega, com gasolina ou etanol, 120 cv de potência aos 6 mil rpm, com torque máximo de 17,5 kgfm logo aos 1.500 rpm, que se mantém até 3.500 rpm.>

Nos equipamentos que facilitam a rotina do condutor e ampliam a segurança, a depender da versão, estão itens como câmera 360 graus, alerta de ponto cego, assistentes de permanência e centralização em faixa, detector de fadiga, farol alto adaptativo, assistente de tráfego cruzado traseiro e controle de velocidade adaptativo. O modelo testado tinha todos eles e ainda um sistema de frenagem autônomo.>

Outro recurso interessante é o Bluelink, como a Hyundai chama seu sistema de carro conectado. A bordo do Creta, o usuário tem acesso a dois botões acima do retrovisor, um de SOS, para ser utilizado em caso de emergência, e o botão Bluelink que pode ser utilizado para comunicar uma falha mecânica.>

As outras funções são acessadas por meio de um aplicativo para smartphone, onde o proprietário pode verificar a autonomia de combustível, entender quais trajetos foram feitos pelo veículo e, entre outras funções, realizar uma partida remota para climatizar a cabine.>

Nas cinco configurações o bagageiro segue com capacidade para 422 litros Crédito: Antônio Meira Jr./ CORREIO

Para essa versão, estão entre os rivais do Creta o Honda HR-V Touring (R$ 204.200) e Volkswagen T-Cross Highline (R$ 184.490), duas versões topo de linha. O preço médio das cinco primeiras revisões do Creta Ultimate é de R$ 795,24.>

No geral, para todas as versões, a lista é ampliada e inclui desde o Chevrolet Tracker, passando por Fiat Fastback, VW T-Cross e Jeep Renegade, até o Toyota Corolla Cross. Tudo depende da configuração de equipamentos e motorização.>