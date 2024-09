AUTOS

Hyundai elétrico pode ser carregado em 18 minutos

Com 374 quilômetros de autonomia, o Ioniq 5 já está em pré-venda no Brasil

Antônio Meira Jr.

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 11:00

A inspiração para o Ioniq 5 veio do Pony, o primeiro carro fabricado pela Hyundai, em 1974 Crédito: Divulgação

A Hyundai confirmou que vai comercializar o Ioniq 5 no Brasil nas próximas semanas, e lançou sua pré-venda por R$ 394.990, preço da versão única, a Signature. Esse veículo marca a estreia da divisão elétrica da empresa no país e chegará equipado com dois motores elétricos integrados aos eixos dianteiro e traseiro, uma combinação que proporciona 325 cv de potência e 61,6 kgfm de torque. Sua bateria de 84 kWh proporciona uma autonomia de 374 quilômetros, conforme a conservadora aferição do Inmetro.

“Ele oferece uma experiência totalmente nova de condução, em um design atemporal e com o maior uso de materiais sustentáveis. Vem com tração integral e uma aceleração de 0 a 100 km/h em impressionantes 5,3 segundos”, comenta Angel Martinez, vice-presidente de vendas da Hyundai Motor Brasil.

O Ioniq 5 é o único de sua categoria comercializado no Brasil a estar preparado para infraestruturas de recarregamento de até 800V ou 350 kW (DC), e pode recarregar de 10% a 80% em apenas 18 minutos.

O tecido dos revestimentos vem de garrafas PET recicladas e a forração dos assentos é tingida com óleo de linhaça Crédito: Divulgação

RELEMBRANDO OS FATOS

Por anos, a Caoa tinha a exclusividade para revender veículos importados da Hyundai, enquanto a marca comercializava apenas os modelos que produzia no Brasil, HB20 e Creta. A história mudou com um acordo anunciado em março, quando o fabricante coreano anunciou novos produtos para o país, começando com o Palisade, um SUV de oito lugares, e agora o Ioniq 5.

AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA

A divisão latino-americana do Ncap, um programa independente de avaliação veicular, divulgou o resultado de dois modelos comercializados no país: Chevrolet Montana e Volkswagen T-Cross.

O T-Cross, que ganhou cinco estrelas de cinco possíveis, oferece seis airbags e controle eletrônico de estabilidade (ESC) como equipamento de série e tecnologias de auxílio à condução opcionais que, em breve, se tornarão padrão em alguns mercados. Ele obteve 92,31% em proteção para Ocupante Adulto, 89,80% em Ocupante Infantil, 65,62% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 84,96% em Assistência à Segurança.

O SUV da Volkswagen conquistou cinco estrelas Crédito: Divulgação

A Montana, que ganhou três estrelas, oferece seis airbags e ESC de série. A picape alcançou 79,18% em Proteção do Ocupante Adulto, 71,08% em Proteção do Ocupante Infantil, 44,45% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis da Estrada e 65,12% em Sistemas de Assistência à Segurança.

A picape da Chevrolet recebeu três estrelas Crédito: Divulgação

MERCEDES GLC AGORA É CONECTADO

Após apresentar a linha do GLB 2025, que ganhou novo motor, a Mercedes-Benz segue atualizando seu portfólio de SUVs, desta vez, com o GLC. Na opção 300 4Matic AMG Line, tanto para a carroceria SUV, quanto para a coupé, o veículo tem entre as novidades a conectividade remota. Por meio de um aplicativo de celular, o condutor poderá abrir e fechar as portas, detectar eventuais batidas e tentativas de furto e ainda receber atualizações de softwares online.

Na mecânica, foi aplicado um motor 2 litros turbo (258 cv) desenvolvido para trabalhar com o sistema híbrido-leve de 48 volts, com um motor/gerador (23 cv) ligado ao virabrequim com uma pequena bateria para alimentar o sistema em algumas situações. A transmissão é automática de nove velocidades e a tração é integral. A versão SUV custa R$ 509.900 e a coupé, R$ 524.900.