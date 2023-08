Lembra do Bandeirante? Veja como ficou a atualização do SUV da Toyota

No passado, o Land Cruiser foi produzido nacionalmente como Toyota Bandeirante. Crédito: Jason Bax/ Divulgação

O nome Land Cruiser pode não representar muito para o brasileiro, mas se ele for apresentado como Bandeirante as referências mudam. O emblemático Toyota com tração 4x4 foi produzido no país - em carroceria estilo picape e também SUV - entre 1958 e 2001. Reconhecido pela robustez, o veículo continuou sendo fabricado em outros mercados, e acaba de ser atualizado. Na nova geração, que foi apresentada nesta semana, o utilitário buscou inspiração no passado e tem estilo retrô. O novo veículo é montado com a mesma plataforma TNGA-F, versão da arquitetura com longarinas, feita para picapes e utilitários. O veículo mantém a robustez e a tração 4x4, além de agregar novas tecnologias de auxílio à condução. Terá duas opções de motores, dependendo do mercado. Na Europa, será o mesmo 2.8 litros turbodiesel (204 cv de potência) que equipa a Hilux e o SW4 vendidos aqui. A diferença é a transmissão automática de oito marchas. Nos Estados Unidos, terá um propulsor 2.4 litros turbo a gasolina, com a tecnologia híbrida-leve, gerando 330 cv de potência e 64,2 kgfm de torque.

O interior desse Toyota é tecnológico, mas as linhas transmitem robustez. Crédito: Jason Bax/ Divulgação

Com 4,92 metros de comprimento, o SUV tem opções para cinco e sete pessoas. Crédito: Divulgação

O ADEUS DEFINITIVO

Lançado no final de 2012, o Etios deixou de ser vendido no mercado nacional em 2021. No entanto, ainda era produzido em Sorocaba, interior de São Paulo, para atender outros mercados da América Latina. Agora, para abrir espaço para a produção de um novo veículo - que terá motorização híbrida flex -, a Toyota confirmou que o compacto terá sua produção encerrada no final deste mês. Em 11 anos, mais de 680 mil unidades do Etios foram fabricadas no Brasil.

BALANÇO DE JULHO



Os resultados dos incentivos concedidos pelo Governo Federal para a indústria automotiva vieram em julho. De acordo com a federação nacional dos concessionários, foram emplacados 215.711 automóveis, picapes e vans no mês passado. Esse volume representa alta de 20% sobre junho, aumento de 27,5% sobre julho de 2022 e de quase 13% sobre o acumulado do ano passado. Até então, o melhor resultado do ano havia sido registrado em março, com 186.574 unidades licenciadas.

DIVISÃO POR MARCAS

Na soma de automóveis com os comerciais leves, a Fiat teve 44.407 veículos novos emplacados em julho. Esse resultado representa 20,59% de participação no mercado brasileiro, 3% a menos que em junho. A Volkswagen vendeu 2.805 veículos a menos que a Fiat e fechou o mês com 19,29% das vendas. Ou seja, a empresa alemã ganhou 2,72% de participação no último mês. A Chevrolet ficou na terceira posição, com 10,46%, queda de quase 5% em relação ao mês anterior. A Hyundai, que tinha fechado junho na quinta posição, com 6,94% das vendas, subiu para 10,46% e passou a Toyota, que fechou com 8% - queda de 0,57%. Nas cinco posições seguintes ficaram: Renault (6,48%), Jeep (5,43%), Nissan (3,18%), Honda (3,12%) e Peugeot (1,78%).

MERCADO NACIONAL

O Polo foi o grande destaque no último mês, conseguindo pela primeira vez a liderança no país. Foram emplacadas 16.471 unidades zero-quilômetro do hatch da Volkswagen, deixando o Hyundai HB20 (12.126) em segundo lugar e a Fiat Strada (10.387) na terceira colocação. O Chevrolet Onix (10.260) ficou na quarta posição, seguido pelo Fiat Mobi (8.582), em quinto. Da sexta à décima posição ficaram: VW T-Cross (8.553), Fiat Argo (7.159), Renault Kwid (6.602), VW Nivus (6.498) e Onix Plus (6.412).

O Polo superou os rivais e liderou as vendas no país em julho. Crédito: Pedro Danthas/ Divulgação

MERCADO ESTADUAL

Somando automóveis e comerciais leves, foram licenciados 5.851 veículos zero-quilômetro na Bahia em julho. Esse total representa um aumento de 23,31% em relação a junho e de 46,57% no comparativo com julho do ano passado. No total, já foram emplacados 40.773 veículos das duas categorias no estado neste ano. Entre os modelos, as posições foram diferentes da média nacional. A liderança ficou com o Chevrolet Onix, com 485 emplacamentos. A Fiat Strada (426) ficou na segunda posição e o VW Polo (349) fechou o mês passado em terceiro. Na sequência, dois modelos da Hyundai: Creta (311), em quarto, e HB20 (308), em quinto. Da sexta à décima posição ficaram: Fiat Mobi (268), Chevrolet Onix Plus (246), Fiat Argo (245), Toyota Corolla Cross (210) e Jeep Compass (208).

Na Bahia, o Chevrolet Onix foi o mais emplacado no mês passado. Crédito: Divulgação

BMW CRESCE EM ELÉTRICOS

Globalmente, as vendas de veículos movidos a bateria representaram cerca de 13% das entregas do BMW Group no primeiro semestre. O crescimento foi liderado pela demanda por modelos como o sedã i4 e o SUV iX3. Para 2024, a proporção de entregas de veículos elétricos deve aumentar para, pelo menos, 20% do total.

GM: AMPLIAÇÃO DOS NEGÓCIOS