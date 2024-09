AUTOS

Picapes dominam as vendas em agosto na Bahia

Confira o ranking estadual e nacional. Veja como ficou o novo Audi Q5

O utilitário da Toyota foi o quarto veículo de quatro rodas mais emplacado na Bahia em agosto Crédito: Foto: Toyota

No último mês, foram emplacados 7.735 automóveis, picapes e vans na Bahia. A variação em relação a julho foi de 1,48%, queda inferior a média nacional. No estado, a Fiat liderou mais uma vez, com conquistando 24,04% dos licenciamentos. A Toyota manteve a segunda posição (12,81%) e foi segunda pela Chevrolet (11,20%), terceira colocada. A VW (9,64%) foi a quarta e Hyundai (7,68%), a quinta que mais vendeu. Da sexta à décima posição ficaram: Renault (5,77%), Jeep (5,06%), Nissan (4,32%), Caoa Chery (3,33%) e Honda (2,80%).

OS PREFERIDOS DOS BAIANOS

Entre os veículos, a Fiat Strada manteve a hegemonia estadual e cravou seu melhor resultado no ano: 781 emplacamentos. A Fiat Toro (337) ficou com a segunda colocação e deixou o Hyundai Creta (328) ficou em terceiro lugar. Em quarto, a Toyota Hilux (319), dessa forma, a terceira picape nas quatro primeiras posições. O VW Polo (292), ficou com a quinta colocação.

Do sexto ao décimo colocado ficaram: Chevrolet Tracker (248), Jeep Renegade (242), Toyota Corolla Cross (206), Chevrolet Onix (188) e Toyota Corolla (188).

AGOSTO: BALANÇO DE VENDAS

Foram emplacados em agosto 223.196 automóveis e comerciais leves zero-quilômeto no mercado brasileiro em agosto. Esse volume é apenas 1,80% inferior ao resultado de julho. No entanto, no acumulado de vendas entre janeiro e agosto o resultado é 13,40% superior ao obtido no mesmo período do ano passado.

DIVISÃO DE MERCADO POR MARCA

Entre os fabricantes, a Fiat segue na liderança. Em agosto a empresa teve 49.433 unidades emplacadas, o que representa 22,15% do mercado de automóveis e comerciais leves. A Volkswagen (16,55%) se manteve na segunda posição e foi novamente seguida pela Chevrolet (12,55%). Toyota (8,46%) e Hyundai (7,59%) fecharam as cinco primeiras posições. Da sexta à décima colocação ficaram: Jeep (5,02%), Renault (4,89%), Honda (3,80%), Nissan (3,39%) e BYD (3,01%).

OS MODELOS MAIS VENDIDOS

A picape Strada, da Fiat, teve 16.423 emplacamentos em agosto, seu melhor resultado mensal desde o lançamento em 1998. O utilitário abriu uma boa diferença para o VW Polo (14.274), que ficou na segunda posição bem a frente do Chevrolet Onix (9.018), o terceiro. Fiat Argo (7.768) e VW T-Cross (7.118) fecharam os cinco primeiros. Do sexto ao décimo colocado ficaram: Hyundai HB20 (7.103), Chevrolet Tracker (6.416), Hyundai Creta (5.962), Fiat Toro (5.549) e VW Saveiro (5.519).

AUDI Q3 GANHA NOVA GERAÇÃO

Rival do BMW X3 e do Mercedes-Benz GLC, o Audi Q5 acaba de ganhar uma nova geração, a terceira desde o seu lançamento em 2008. Nesse período, foram comercializadas 2,6 milhões de unidades. No entanto, a segunda geração foi apresentada em 2016 e o SUV já estava mostrando sinais do tempo.

Apresentado em 2008, o Audi Q5 chega à sua terceira geração. Entre os rivais está o Mercedes GLC Crédito: Divulgação

Montado sobre a mesma plataforma do novo A5, que foi revelado recentemente, a terceira geração do Q5 está com desenho muito mais agressivo e angular. Inicialmente serão oferecidos dois motores de 2 litros turbo, a gasolina ou diesel, capazes de desenvolver 204 cv de potência. Por enquanto, a propulsão é sempre associada a motores micro-híbridos (de 24 cv). A marca instalou uma pequena bateria de fosfato de ferro e lítio (LFP) com 1,7 kWh de capacidade, bem como um motor elétrico e um gerador simples. A versão esportiva SQ5 tem motor 3.0 V6 e entrega 367 cv.

Independentemente do propulsor, o câmbio é sempre automatizado de sete velocidades. A Audi confirmou que uma versão híbrida plug-in está em desenvolvimento e chegará em meados do próximo ano. Um dos seus trunfos será a possibilidade de rodar quase 100 km em modo elétrico.

Na cabine do SUV, tendência de minimalismo para os botões e teclas Crédito: Divulgação

QUANDO CHEGA ÀS LOJAS

A expectativa é que o novo Q5 chegue às concessionárias europeias no primeiro trimestre do ano que vem. O fabricante confirmou que o SUV continuará sendo produzido em San José Chiapa, no México, de onde é exportado para o Brasil. O lançamento nacional é esperado para o começo do segundo semestre.

A traseira tem inspiração no Q8 e-tron e o bagageiro acomoda 465 litros Crédito: Divulgação

O IMBRÓGLIO DA CHRYSLER

Na última semana, Frank B. Rhodes Jr, bisneto de Walter P. Chrysler, fundador da empresa que leva seu sobrenome, publicou um vídeo nas redes sociais criticando a Stellantis pela condução da empresa de seu bisavô e afirmou que intenções em comprar de volta a icônica marca, juntamente incluindo ainda a Dodge e a Plymouth.

Rhodes confessou que não está feliz com a administração do grupo e acusou a Stellantis de não dar atenção à Chrysler - o que não é mentira, já que há apenas um produto com sua marca, a minivan Pacifica. Detentor de 14 marcas, o Grupo Stellantis descartou a venda e declarou em nota que "não está buscando separar nenhuma de suas marcas” e que todas as propostas de compra estão, desde já, recusadas.

300% DE AUMENTO DE VENDAS