Renegade chega à linha 2025 ganha ajustes nas versões

Veja quais são as novas configurações do SUV da Jeep

Antônio Meira Jr.

Publicado em 28 de julho de 2024 às 19:18

A Sahara é a uma das novas configurações do Jeep Renegade. Ela tem o mesmo preço da Trailhawk Crédito: Divulgação

Lançado em 2015, quando só havia três concorrentes (Ford EcoSport, Honda HR-V e Renault Duster), o Renegade teve bons momentos no mercado brasileiro e chegou a meio milhão de unidades comercializadas. Nesse período, ganhou atualizações e novas versões. Agora, próximo a uma mudança de geração, o menor SUV da Jeep conta com cinco anos de garantia e teve seu portfólio de versões ajustado novamente.

Para a linha 2025 são sete: duas são inéditas (Altitude e Sahara), duas reedições (Night Eagle e Willys) e três que continuam - Turbo, Longitude e Trailhawk. Todas contam com o mesmo motor, o 1.3 litro turboflex, que entrega até 185 cv de potência. A tração pode ser 4x2, neste caso com transmissão de seis velocidades, ou 4x4, quando é associado um câmbio de nove marchas - somente para o Trailhawk e Willys. O preço inicial é de R$ 115.990 na versão 1.3 Turbo, oferecida por R$ 99.719 para clientes PCD.

SOFISTICAÇÃO OU AVENTURA

A versão Trailhawk, que tem tração 4x4, ficou R$ 14 mil mais acessível e parte agora de R$ 173.990. É o mesmo preço cobrado pela Sahara, 4x2. Além de câmbio e tração, a maior diferença entre elas é que a Sahara tem teto solar panorâmico. Dessa forma, a Jeep deixa para o consumidor escolher entre a sofisticação e a aventura. Para completar, a edição limitada Willys, que terá apenas 500 unidades, custa R$ 179.990. As demais custam: R$ 147.990 (Altitude), R$ 165.990 (Longitude) e R$ 170.990 (Night Eagle).

Apenas a versão Trailhawk e a Willys contam com tração 4x4 Crédito: Divulgação

FORD EXPANDE ENGENHARIA NA BAHIA

O Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford vai ampliar suas instalações no Senai Cimatec Park, em Camaçari, na Bahia, com a construção de um novo prédio dedicado à área de engenharia, o Science Park. Essa nova unidade vai atuar em duas frentes: além de apoiar o desenvolvimento de ciência e pesquisa, com espaços reservados para universidades, institutos de tecnologia e centros de pesquisa parceiros da Bahia, do Brasil e do exterior, vai suportar as startups conectadas com o sistema do Cimatec.

Em Camaçari, a Ford emprega mais de 1.500 técnicos em um dos nove centros de engenharia que mantém no mundo, exportando inteligência automotiva para a criação do futuro da mobilidade, incluindo veículos eletrificados, conectados e tecnologias autônomas.



BLINDADOS EM ALTA

No primeiro semestre, foram blindados 20.090 veículos no Brasil. Os números são do Exército Brasileiro, órgão responsável por fiscalizar o setor, e divulgados pela Associação Brasileira de Blindagem. Para a entidade, é um indicativo de que o segmento pode bater um novo recorde ao final do ano, superando os 29.296 carros que receberam a proteção balística em 2023. Na comparação com os primeiros seis meses do ano passado, houve um aumento de mais de 45%.

TENDÊNCIAS DE MERCADO

A pedido do CORREIO, a OLX fez um levantamento das picapes mais buscadas na Bahia entre as anunciadas nos primeiros seis meses do ano. A Fia Strada concentrou 20,2% das buscas na plataforma, seguida pela Chevrolet S10 (14,6%) e Ford Ranger (14,1%). Completam as cinco primeiras posições a Toro (10,8%), em quarto, e a Toyota Hilux (10,5%), em quinto lugar.

O PERIGO DAS MOTOS

De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, a quantidade de motos nas ruas brasileiras passou de 18 milhões, em 2013, para 32 milhões em 2023 - um salto de 78% em dez anos. Os dados sobre acidentes também são superlativos: dados da Polícia Rodoviária Federal revelam que são registrados em média 77 acidentes com motos por dia nas rodovias federais. Informações do Ministério da Saúde do Brasil contabilizam que mais de 1,2 milhão de pessoas foram hospitalizadas em 2023, em decorrência de acidentes envolvendo motos.

FRENAGENS DE RISCO

Estudos internacionais mostram que de 29% a 47% dos acidentes de trânsito com motocicletas estão ligados à força de frenagem insuficiente ou à queda por frenagem incorreta. Um dos equipamentos que auxilia na frenagem é o ABS, Sistema Antibloqueio de Frenagem, obrigatório nas duas rodas desde 2014 para motos de 300 cilindradas ou mais e em pelo menos uma das rodas para motos com motores menores que 300 cilindradas. Com o aumento da circulação de motocicletas no país, tecnologias para auxiliar na condução de motos se tornam cada vez mais necessárias.

