AUTOS

Segundo carro mais barato do país, Kwid chega mais caro à linha 2026; veja os preços

Subcompacto da Renault tem novidades e ganhou nova versão

Antônio Meira Jr.

Publicado em 31 de março de 2025 às 18:45

A maior novidade da linha 2026 do Kwid é a introdução da versão Iconic Crédito: Divulgação

No mercado dos veículos de entrada do mercado brasileiro, anteriormente chamados de populares, tem apenas dois modelos: Fiat Mobi e Renault Kwid, que acaba de chegar à linha 2026. A primeira notícia é negativa, a versão mais acessível, a Zen, passou de R$ 77.240 para R$ 78.410, valor que deixou o Renault mais caro que o Mobi Like (R$ 77.990).>

As demais configurações do subcompacto também subiram. A Intense passou de R$ 80.270 para R$ 81.620 e a Outsider de R$ 83.270 para R$ 85.140. E a Renault incluiu uma nova opção ao portfólio, a Iconic, oferecida por R$ 85.020. Nessa versão, o carro tem detalhes na cor Amarelo Citron na grade dianteira, retrovisores, ski frontal e barra do teto.>

Na cabine, apenas mudanças muito sutis Crédito: Divulgação

Todas as versões agregaram mais dois alto-falantes na coluna C e mais uma entrada USB tipo C no lugar da tomada de 12V. Há ainda uma nova opção de cor, Cinza Cassiopée (como no carro das fotos), que já está presente em outros modelos da marca, como o Kardian e o Duster.>

Porém, a Renault removeu alguns equipamentos. Na versão Zen, o rádio com Bluetooth não está mais disponível, ficou apenas a preparação para som. As calotas que simulam rodas de liga-leve (Flexwheel) não são mais oferecidas no Kwid Intense, passando a contar com as mesmas utilizadas no Zen. >

A configuração Outsider, que tem aspecto aventureiro, trocou as rodas de liga-leve de 14 polegadas pelas calotas Flexwheel. A roda de liga leve só está disponível na nova configuração Iconic.>

Com 290 litros, o porta-malas é o maior da categoria Crédito: Divulgação

As quatro opções utilizam o mesmo conjunto motriz, motor 1 litro aspirado e transmissão manual de cinco velocidades. O propulsor de três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio rende 68 cv de potência com gasolina e 71 cv de potência com etanol. O torque é de 9,4 kgfm com gasolina e 10 kgfm com etanol.>