Supercarro da Red Bull custa R$ 36 milhões e chega aos 350 km/h

Conheça o esportivo, saiba como está o mercado automotivo na Argentina e veja a tela de 55 polegadas do novo Escalade

Antônio Meira Jr.

Publicado em 21 de julho de 2024 às 12:00

O primeiro esportivo da Red Bull tem apenas 900 kg e alcança os 350 km/h Crédito: Divulgação

Não é novidade quando equipes de Fórmula 1 lançam carros, mesmo não sendo montadoras tradicionais como Ferrari, Alpine ou Mercedes. Já aconteceu no passado, com a McLaren, muito antes da escuderia britânica se tornar um fabricante de veículos comerciais. Agora é a vez da Red Bull, que apresentou seu primeiro modelo, o RB17. No entanto, é uma série limitada a apenas 50 unidades que já está esgotada.

Projetado por Adrian Newey, o hipercarro custa 5 milhões de libras esterlinas, o equivalente a R$ 36 milhões, e ainda não está homologado para as ruas - só pode, por enquanto, ser guiado em pistas. O RB17 utiliza um motor V10 da Cosworth associado a um propulsor elétrico, que rendem 1.200 cv de potência. O motor a combustão de 4.5 litros naturalmente aspirado envia 1.000 cv para as rodas traseiras e os outros 200 cv vêm de um motor elétrico incorporado à caixa de câmbio de fibra de carbono. A transmissão não tem marcha à ré, já que isso é feito pelo motor elétrico. Com a potência combinada, o carro atinge velocidade máxima de 350 km/h.

AJUSTE ARGENTINO

No processo de reformulação da economia, o governo de Javier Milei não está tendo bons resultados no mercado automotivo. Dados da associação das montadoras argentinas (Adefa), revelam que no primeiro semestre a produção de veículos recuou 26,7%. Além disso, os licenciamentos caíram 21,7% e as exportações foram reduzidas em 16,6%. A associação está negocia com o governo a redução de impostos para veículos.

LÍDERES ARGENTINOS

A Toyota é a marca que mais vendeu na Argentina entre janeiro e junho, com 37.748 emplacamentos. A Volkswagen (25.994) ficou com a segunda posição e a Fiat (22.455), com o terceiro posto. Entre os veículos, liderança do Fiat Cronos (15.825), seguido pelo Peugeot 208 (14.295) e Toyota Hilux (11.925). Neste primeiro semestre, foram emplacados 182.399 veículos no país, de carros até caminhões - com exceção de motocicletas.

REFORMULAÇÃO NA JAGUAR

A empresa britânica JLR, que pertence ao grupo indiano Tata Motors, vai realizar uma reformulação profunda no portfólio da Jaguar. Conforme a Automotive News Europe, a informação foi revelada pelo CEO da JLR, Adrian Mardell, em um encontro com investidores. Estão na lista os sedãs XE e XF, o esportivo F-Type, o SUV E-Pace e o crossover elétrico I-Pace, modelos cujas margens de lucro estão “próximas a zero”, segundo a reportagem. Com isso, o utilitário esportivo F-Pace será o único modelo da gama atual a permanecer em linha. No final do ano passado, Gerry McGovern, diretor criativo da JLR, disse que os futuros carros da Jaguar poderiam tirar a empresa da "mediocridade". O objetivo da empresa é se tornar referência com automóveis elétricos de luxo.

O esportivo F-Type é um dos modelos que deixará de ser produzido Crédito: Fernanda Freixosa/ JLR

AUDI MODIFICA PORTFÓLIO

A Audi começou a mudar a forma como batiza os seus carros. O A4 é o primeiro a ser modificado usando a nova nomenclatura. A partir de agora, os números ímpares representam modelos a combustão e pares correspondem aos elétricos. Assim, após cinco gerações e 30 anos depois da sua estreia, o A4 passa a ser conhecido como A5 e A5 Avant. Por outro lado, os modelos que até então eram chamados de A5, como o Coupé e o Sportback, foram cancelados sem substituição.

A empresa alemã está atualizando a nomenclatura dos seus carros Crédito: Divulgação

AS TELAS DO NOVO ESCALADE

O Escalade, um dos SUVs mais desejados nos Estados Unidos, foi atualizado e continua com números superlativos. Com quase 6 metros de comprimento e rodas de 24 polegadas, esse Cadillac de oito lugares é equipado com um motor V8 de 6.2 litros que entrega 682 cv de potência cv e 90 kgfm de torque. E uma das atrações da linha 2025 são as telas, que somam 55 polegadas e vão de uma ponta a outra do painel. Tudo isso acompanhado de 40 alto-falantes (inclusive no encosto de cabeça) e sistema de visão noturna para o motorista.

