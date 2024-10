AUTOS

Volkswagen atualiza o Nivus, que agora é conectado

Veja como ficou o SUV e conheça a primeira picape da JAC Motors no Brasil

Antônio Meira Jr.

Publicado em 20 de outubro de 2024 às 11:00

O VW Nivus passou por sua primeira reestilização e a linha 2025 chega em novembro Crédito: Divulgação

A onda dos SUVs coupé começou com o SsangYong Actyon, em 2005. No entanto, só quando a BMW apresentou o X4, em 2008, que esse estilo de carroceria começou a ser desejado. Entre os modelos de acesso, essa silhueta estreou no Nivus, em 2020. Na época, José Carlos Pavone, Head de Design Américas da Volkswagen, declarou que era a democratização do estilo, pois até então apenas modelos premium - com exceção do pioneiro Actyon - o ostentavam.

Quatro anos depois, chegou a hora da mudança e foi a equipe liderada por Pavone que fez a atualização, que está concentrada na dianteira e na traseira. O interior também foi levemente ajustado e, o mais importante, introduz na marca a conectividade. Assim, quase dez anos depois que a Chevrolet começou a trabalhar com modelos conectados, a VW faz sua estreia.

Agora, por meio de um aplicativo para smartphone, os usuários do Nivus 2025, que chegará às concessionárias no final de novembro, poderão, entre outras coisas, destravar as portas e localizar o veículo. Infelizmente, não será possível dar partida no motor e climatizar a cabine, por conta da arquitetura eletrônica. Porém, de acordo com Ciro Possobom, CEO e presidente da empresa no país, outros veículos poderão contar com essa funcionalidade.

O interior foi levemente atualizado para a linha 2025 Crédito: Divulgação

PREÇOS DA LINHA 2025

A opção mais acessível do Nivus é a Comfortline, que custa R$ 136.990 e, para ser conectado - ter internet que permite funções remotas -, é preciso desembolsar mais R$ 1.250. Na sequência vem a opção Highline, oferecida por R$ 153.990. Para essa versão, há dois pacotes disponíveis, o ADAS (R$ 4.470), que inclui um assistente de condução ativa e permanência na faixa, e o Outfit (R$ 2.120), que agrega teto, retrovisores e maçanetas pintados em preto.

SUCESSO INTERNACIONAL

A estética do Nivus é reconhecida mundialmente e o veículo já foi exportado para 43 países. Além disso, se tornou o primeiro carro da marca desenvolvido no Brasil e produzido na Europa, onde é comercializado com o nome de Taigo. Rende até royalties para a filial brasileira, brincou Possobom.

GTS NO ANO QUE VEM

A icônica configuração GTS, que já fez parte das linhas Gol e Passat, foi confirmada para o ano que vem. A mecânica será a mesma do Polo GTS, que utiliza o motor 1.4 litro turbo, que entrega 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. A transmissão é automática, de seis velocidades, e a caracterização estética é exclusiva, incluindo o interior.

A VW confirmou que o Nivus vai ganhar uma inédita versão GTS ano que vem Crédito: Divulgação

JAC, DE VOLTA À COMBUSTÃO

A JAC Motors começou no Brasil com compactos bem equipados, na época o modelo mais vendido era o J3. Chegou a ter outros modelos, até vans, e migrou para SUVs. Depois veio a onda de elétricos, incluindo caminhões. Agora, volta aos motores a combustão com a picape Hunter, uma cabine dupla com propulsor turbodiesel.

A JAC Motors começou oferecer no Brasil uma picape cabine dupla a diesel Crédito: Divulgação

COMO É A PICAPE HUNTER

A Hunter tem 5,33 metros de comprimento, 1,96 m de largura, 1,92 m de altura e 3,11 m de distância entre-eixos. São medidas similares às de outras picapes médias, categoria que inclui modelos como Toyota Hilux e Ford Ranger. Seu maior trunfo é a capacidade de carga: 1.400 kg, enquanto as demais concorrentes levam até 1.100 kg, no caso da VW Amarok.

Para impulsionar o utilitário, a JAC optou por um 2 litros turbodiesel que entrega 191 cv de potência e 46,9 kgfm de torque. A transmissão é de oito velocidades, fornecida pela ZF e já utilizada na Amarok , e o sistema de tração inclui 4x4 com opção de reduzida. Custa R$ 259.900, mas as primeiras mil unidades serão oferecidas com bônus de R$ 20 mil.