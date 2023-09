Volvo anuncia novo SUV elétrico por R$ 220 mil

O elétrico EX30 tem uma autonomia que varia entre 340 e 470 km, a depender da versão. Crédito: Divulgação

A Volvo quer liderar o segmento premium de veículos elétricos e, para tal, criou uma série de atrativos com foco na conquista de novos consumidores que vão de carros com preços competitivos a inovações em segurança e facilidades para uso. O fabricante sueco anunciou a pré-venda do aguardado SUV compacto EX30, que chega ao Brasil custando a partir de R$ 219.950. O objetivo com o lançamento é se tornar líder do segmento na América Latina e dobrar sua presença aqui no país. Pioneira no investimento em eletrificação no Brasil, a montadora começou com modelos híbridos, lançou o XC40 e C40 elétricos, até chegar ao EX30, seu novo modelo de entrada. O veículo terá quatro versões: EX30 Core Single Engine (51 kWh), por R$ 219.950; EX30 Core Single Engine Extended Range (69 kWh), por R$ 239.950; EX30 Plus Single Engine Extended Range (69 kWh), por R$ 264.950; e EX30 Ultra Single Engine Extended Range (69 kWh), por R$ 279.950. Os clientes que adquirirem o veículo durante a pré-venda receberão um carregador portátil e um wallbox de 7,4 kW. Será possível também fazer a personalização de quatro tipos de interiores feitos de materiais reciclados e renováveis.

A cabine do SUV é minimalista e tecnológica. Crédito: Divulgação

ELETRIFICANDO O NORDESTE

Outra iniciativa divulgada nesta semana foi o aumento expressivo de postos de recarga, expandindo inclusive sua presença no território brasileiro, saindo dos atuais 28 para 101 pontos. Um investimento de mais de R$ 50 milhões. Na Bahia, serão contempladas as cidade de Alagoinhas, Capim Grosso, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ibotirama, Itaberaba, Mata de São João, Seabra, Valença, Camacã, Canudos e a região da Chapada Diamantina.

São três versões de acabamento e duas opções de bateria. Crédito: Divulgação

FORD AMPLIA O PORTFÓLIO

O elétrico Mustang Mach-E foi confirmado para o Brasil. Crédito: Antonio Meira Jr.

No Salão de Detroit, nos Estados Unidos, a Ford anunciou dois novos modelos para o mercado brasileiro. O primeiro é o Mustang Mach-E, primeiro crossover elétrico da empresa. Outra novidade, revelada por Daniel Justo, presidente da empresa no Brasil, é a versão esportiva da Ranger, a Raptor. A picape será importada para o país da Tailândia, diferentemente do que acontece com as outras configurações, que são produzidas na Argentina. A Raptor é desenvolvida pela divisão de alta performance da Ford e tem atributos off-road adicionais. Na propulsão, o utilitário utiliza um motor V6 de 3 litros a gasolina que entrega 400 cv de potência e 59,5 kgfm de torque. Os dois veículos chegarão ainda neste ano.

A Ranger Raptor será lançada no último semestre do ano. Crédito: Divulgação

SALÃO DE DETROIT

A semana foi dedicada à cobertura do Salão de Detroit, uma das mostras automotivas mais importantes dos Estados Unidos. Além disso, fiz uma imersão na sede global da Ford para conhecer novas tecnologias e veículos. Nos próximos dias, vamos publicar diversas reportagens nas plataformas do CORREIO.

VW CONFIRMA VOLTA DO TIGUAN

A Volkswagen vai importar o Tiguan Allspace do México. Crédito: Divulgação

A configuração de sete lugares do Tiguan, a Allspace, vai voltar a ser comercializada no mercado brasileiro. A Volkswagen ainda não divulgou mais detalhes, mas confirmou que o SUV chegará ainda neste ano. Com sua primeira geração lançada em 2009 no país, o Tiguan já teve 60 mil unidades emplacadas no Brasil.

TOYOTA TESTA PLUG-IN FLEX