AUTOS

WR-V 2026: o que sabemos sobre o Honda que chegará nos próximos meses

Entenda o posicionamento de preços do modelo que será comandado pelo celular

Antônio Meira Jr.

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 08:00

A atual geração do WR-V já é comercializada no Japão e na Índia Crédito: Divulgação

Derivado do Fit, o WR-V foi oferecido no Brasil entre 2017 e 2021. Depois de quatro anos fora do mercado, o crossover estará de volta ao mercado nacional nos próximos meses para rivalizar com modelos como o Renault Kardian e o Volkswagen Nivus.>

O novo veículo, que deve desembarcar nas concessionárias no último trimestre do ano, terá linhas exclusivas, não sendo, dessa vez, um Fit aventureiro, como aconteceu em sua primeira geração. Com produção programada para Itirapina, no interior de São Paulo, ele também será maior que o antecessor.>

Com 4,31 metros de comprimento, 1,79 metro de largura, 1,65 metro de altura e 2,65 metros entre-eixos. Na comparação com o HR-V, ele tem 7 centímetros a menos do comprimento e tem 4 cm a menos na distância entre-eixos. No entanto, é 6 cm mais alto e tem a mesma largura. O porta-malas com 458 litros é outro trunfo do WR-V, 104 litros a mais que o do HR-V.>

Nos países onde está sendo vendido, é utilizada a mão inglesa de direção Crédito: Divulgação

Sob o capô, estará o 1.5 litro aspirado que equipa todas as configurações do City (sedã e hatch) e duas versões do HR-V. Esse propulsor é associado à mesma transmissão CVT adotada nos demais modelos da marca. Nesses veículos, esse conjunto entrega 126 cv de potência, com gasolina e/ou etanol. O torque é de 15,5 kgfm com gasolina e 15,8 kgfm com etanol. É esperado que a Honda introduza um sistema híbrido leve, como a Fiat fez no Pulse e no Fastback.>

Na Índia e no Japão, onde já é vendido, a Honda oferece equipamentos similares aos do City e do HR-V. Entre eles, estão sistema de frenagem de mitigação de colisão, aviso de saída de faixa, assistência de manutenção de faixa, piloto automático adaptativo e assistência automática de farol alto.>

Levando em consideração a tabela de preços atual, com o HR-V custando entre R$ 156.100 e R$ 204.200, o WR-V 2026 deverá custar entre R$ 140 mil e 160 mil. Como comparação, a versão mais cara do Kardian custa R$ 138.990, a topo de linha do Nivus, R$ 160.790 e o Pulse híbrido é oferecido por R$ 144.990.>

Na Índia, o veículo é conhecido como Elevate Crédito: Divulgação

Comandos via celular

Como todos os modelos da Honda no país, o WR-V será conectado. Ou seja, por meio de um aplicativo para smartphone será possível dar a partida no motor, por exemplo. Com isso, a cabine pode ser climatizada. >

O usuário do veículo poderá também consultar a autonomia de combustível, destravar as portas e conferir a localização. Até o agendamento de revisões poderá ser feito por essa plataforma.>

Marca cresceu em 2024

A Honda encerrou 2024 em alta no país, com um crescimento de 27% em suas vendas. Foram 91.450 veículos zero-quilômetro emplacados, impulsionados principalmente pelo sucesso do HR-V, que registrou mais 50 mil unidades vendidas ao longo do ano.>