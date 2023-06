Conheça Duck, cão estressado que vive nas ruas de Ondina e odeia voz fina

Atan Uber e o quase amigo Duck, em Ondina: sucesso nas redes sociais (Foto: Marina Silva/CORREIO) Clássico da literatura mundial, ‘Caninos Brancos’, de Jack London, tem como uma das ideias centrais a constatação de que o mundo violento dos animais é algo bem parecido com o ‘mundo cão’ dos humanos. O livro é uma espécie de continuação de ‘Chamado Selvagem’, lançado há exatos 120 anos pelo autor estadunidense, e que mostra a jornada de Buck, um cão manso que, sequestrado, passa a viver numa atmosfera violenta e hostil, transmutando-se num ser desconfiado e cheio de ódio. Se houvesse uma versão brasileira dessa história, o personagem principal seria um canino branco que vive nas ruas de Ondina – quase xará do dog fictício – e que não tolera humanos falando com voz fina. Se injuria e parte pra cima.

Duck é um vira-lata tirado a pitbull enraivado com cerca de 5 anos de idade. Ele ficou ‘órfão’ há mais de um ano depois que seu tutor, um morador em situação de rua, faleceu, fazendo com que nosso mascote tivesse que buscar numa matilha sua nova família. Desde fevereiro, quando ganhou uma conta no Instagram, já acumula 250 mil seguidores, e começa a obter fama internacional, tal qual Buck. Muitos estrangeiros comentam em seus posts e já teve até quem viajou a Salvador e buscou conhecê-lo pessoalmente.

“Cara, já veio gente do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do México. Teve até um mexicano, que ele quase mordeu! De diversos lugares, muitos mesmo. Teve gente que estava hospedada perto do aeroporto que chamou uber só pra vir aqui, trazer sachê e conhecer ele”, revela o motorista de aplicativo e influenciador digital Atan Gama de Araújo, o Atan Uber (@atan_uber), figuraça responsável por descobrir uma das curiosas facetas do doguinho: se irritar com a agudez de falas fofas.