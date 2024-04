CÉSAR ROMERO

Articulação do olhar

A arte pode sofrer influências do local onde foi produzida, do momento histórico, do sistema de pensamento do artista, dos antecessores históricos. Quase todos os artistas sabem quando um trabalho seu é frágil. Picasso (1881 – 1973), o maior pintor do século XX, teve um início titubeante nas fases Azul e Rosa. Foi em Paris que ele se libertou definitivamente de algumas convenções que havia aprendido em escolas de pintura acadêmica. Na França, muda a palheta e seus motivos e descobre com Georges Braque (1882-1913) o Cubismo no, que foi o melhor momento dos dois.