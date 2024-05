PCdoB vai para cima do PT em Juazeiro

Três dias após a Executiva nacional do PT homologar a pré-candidatura do ex-prefeito Isaac Carvalho à prefeitura de Juazeiro, o PCdoB, aliado histórico dos petistas, anunciou um evento para confirmar a pré-candidatura de Zó.

O evento de lançamento de Zó vai acontecer nesta sexta-feira (17), a partir das 17h, no bairro do Santo Antônio. Estarão presentes as principais lideranças comunistas na Bahia, a exemplo dos deputados federais Daniel Almeida e Alice Portugal, e dos deputados estaduais Bobô, Fabrício Falcão e Olívia Santana.

"Juazeiro não aceita a imposição de um candidato e não quer ter um prefeito que não ouve as pessoas antes, durante e nem depois de ser eleito, como já aconteceu. Juazeiro precisa de um candidato com coragem para fazer as transformações que a cidade precisa de forma democrática, com segurança", disse Zó à coluna.