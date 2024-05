Farol Econômico

Aviva investe R$ 700 milhões até 2027 para consolidar Sauípe como destino turístico

Grupo avança em processos de retrofit de hotéis e na construção de parque aquático

Donaldson Gomes

Publicado em 16 de maio de 2024 às 05:00

Ala Mar foi reaberta em dezembro, após amplo processo de reformas Crédito: Divulgação

É destino

A Costa do Sauipe encerrou 2023 com uma ocupação média de 66%, mas chegando a picos de 99% em diversos períodos do ano, de acordo com Renilson dos Santos, gerente geral do complexo, que emprega 1,3 profissionais atualmente. Para ele, os resultados positivos acompanham uma mudança de conceito em relação à área, cada vez mais tratada como um destino turístico e menos como um conjunto de hotéis, apenas. A grande vedete desta transformação será o Hot Park das Tartarugas, destino de boa parte dos R$ 700 milhões que a Aviva pretende destinar à região até o ano de 2027. Ao todo, somando-se os recursos previstos para Sauipe e Rio Quente, a Aviva estima investir R$ 1,2 bilhão até 2027. Sauipe já recebeu aproximadamente R$ 100 milhões em uma série de melhorias, como o retrofit do resort Brisa, hospedagem premium do complexo, e mais recentemente, na Ala Mar, resort de entrada com 238 apartamentos e estrutura de serviços na praia reforçada. Com os atrativos dos resorts, a programação cultural e gastronômica na Vila da Praia, tudo isso, já em funcionamento, Sauípe muda de patamar, acredita Renilson dos Santos. "Acredito que hoje já somos um destino turístico, mais do que um complexo de hotéis. Agora, imagina como será com o início de operação do Hot Park", projeta.

O Mar

Quem sente saudades dos tempos em que era possível ir a uma praia em Salvador e contar com toda a comodidade de serviços na areia da praia deve fazer uma visita à Ala Mar, em Sauipe. Com investimentos de R$ 9 milhões, a Aviva modernizou os quartos, com troca de pisos, boxe, colchões e duas camas de casal em cada. “Deixamos os apartamentos mais leves, clean. O formato com duas camas de casal em todos os quartos atende tanto ao público de eventos, quanto as famílias”, explica Oshin Rodrigues, gerente do hotel. Segundo ele, as respostas nos três primeiros meses depois do retrofit foi bastante positiva: “estamos com uma programação de eventos bem aquecida para o segundo semestre”.

Acordo fechado

As indústrias produtoras de etanol e bioenergia e os fornecedores de cana-de-açúcar chegaram a um acordo sobre a divisão da receita líquida gerada pelos Créditos de Descarbonização (CBios), instrumento de sustentabilidade instituído pela Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). Pelo acordo setorial, que será apresentado ao Congresso Nacional, o produtor rural incluído na certificação da unidade produtora com dado padrão receberá pelo menos 60% da receita líquida auferida pela indústria com a venda dos CBios. Já para os produtores que se certificarem com dados primários (perfil específico), contarão com um patamar mínimo de 85% da receita líquida adicional gerada. Boa notícia para os produtores baianos e um exemplo a ser seguido por outras atividades.

Antenados

Na Bahia, a Siga Antenado tem feito a troca de parabólicas antigas por antenas digitais de forma gratuita para famílias que fazem parte de algum programa social do Governo Federal (CadÚnico). A nova parabólica digital é a opção para que as pessoas continuem com o sinal televisivo em funcionamento. Até maio deste ano, foram totalizadas 340.295 mil antenas entregues às famílias baianas. Ao todo, 144 cidades já foram contempladas com o serviço que vem sendo feito no estado desde 2023.

Têxtil Center

O Condomínio Bahia Têxtil inaugura no próximo dia 07 de junho (sexta-feira) o Bahia Têxtil Center, um centro de lojas de moda e fardamento, que deve impactar positivamente toda a região da Cidade Baixa, gerando mais de 1,2 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Diversas autoridades públicas e representantes do setor produtivo devem prestigiar o evento.

Cresceu

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, cresceu 23% na Bahia, entre fevereiro de 2023 e o mesmo período de 2024. Entre os dias 16 e 18 de maio, a Seguros Unimed marcará presença no 6º Simpósio de Saúde Suplementar das Unimeds dos Estados da Bahia e Pernambuco, na Ilha de Comandatuba.

Mais perto