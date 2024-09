CÉSAR ROMERO

Engenho e arte

Hoje, fazer arte parece que só depende do indivíduo “querer”, mesmo sem saber o que está fazendo. Todo mundo pode almejar adquirir o ‘status’ de artista, fazer exposições e buscar ‘vítimas’ no mercado. É óbvio quem compra é porque quer, ou foi influenciado por algum ‘especialista’. Neste caso, um engano é consumido porque o enganado se deixa levar por enganadores.

O conhecimento através da arte acontece em três possibilidades: as do meio de educação de massa, em escolas oficiais ou particulares de ensino e no autodidatismo. Todas têm importância, mas o que realmente importa é o produto final, o ato concreto, que represente um engenho. Pode-se aprimorar com escolas, leituras, frequentando museus e exposições, trocando informações com interessados e pode-se chegar a uma escolha de alto risco: produzir arte. A arte não é para amador, importa num pensamento didático, ordenado numa complexidade interpretativa. Num repertório que traga noções claras e atualizadas de cultura, educação, informação, conhecimento e autonomia.