CÉSAR ROMERO

Marcas e passagens

Esgotar no sentido de que naquele momento não existem mais achados, mas não se fecha a obra, sempre haverá possibilidade de retorno e novas visitas. Como também é licito “rever” obras de outros artistas, como Picasso fez na década de 1960 com O Almoço Sobre a Relva, de Manet, e As Meninas, de Velásquez. Mas Picasso pintava Picasso e mudava Picasso. Com 87 anos realizou diversas gravuras retomando temas e monumentos de sua juventude, abordando a alegria do circo, o teatro e as tradicionais touradas.