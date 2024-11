CÉSAR ROMERO

Memória da Bahia

Quando se aproxima o final do ano é quando se inicia os principais eventos de artes visuais, que acontecem com mais constância. Sabemos todos que a cultura na Bahia vai mal. Na Renascença o apoio às artes era uma prioridade. Aqui se trata de artes visuais, que vivem hoje em desprestígio. Uma classe tão importante, pois registra com eficácia e eficiência o momento presente, a construção de novos tempos, de uma cultura que se firma como um novo ideal, buscando eliminar as diferenças entre gerações em direção a uma realidade mais humanitária no mundo.