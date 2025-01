CÉSAR ROMERO

Pioneiros admiráveis

A História da Arte está repleta de artistas geniais, que deram sua contribuição ao mundo através de suas produções e pensamentos. Inegáveis as contribuições de muitos artistas extraordinários

A História da Arte está repleta de artistas geniais, que deram sua contribuição ao mundo através de suas produções e pensamentos. Inegáveis as contribuições de muitos artistas extraordinários. Mas, alguns alcançaram níveis tão altos que poucos conseguiram atingir, como Piero della Francesca, Goya, Cézanne, Matisse, Picasso e Duchamp.

Piero della Francesca – Itália - (1410-1492) - Está longe da popularidade e conhecimento que se espera de um grande mestre. Suas personagens têm uma nobreza rara e austeridade. Suas figuras, expressões indevassáveis. Era um dos mais brilhantes cultores do humanismo na Itália e exerceu grande influência em dois movimentos da pintura moderna: o cubismo e o abstracionismo há quase 500 anos atrás.

Francisco Goya e Lucientes – Espanha - (1746-1828) – Sua obra extrapola seu tempo. Sua trajetória e ideias revelam a história europeia. Era um pintor que conhecia profundamente a natureza humana e seus sentimentos. O mundo que Goya pintou é universal e atemporal, viveu e expressou a experiência da dor, do desespero, do medo e da absoluta falta de perspectivas para a humanidade.

Paul Cézanne – França – (1839-1906) - Foi o pai do pós-impressionismo, abriu caminhos para o cubismo e a arte moderna. Restabeleceu a solidez dos objetos pintados, fugindo do impressionismo, das sensações efêmeras. Sua pintura tinha estrutura geométrica entre esferas, cones e cilindros. Revelou o rumo decisivo da pintura moderna.

Henri Matisse – França – (1869-1954) – Foi o grande líder do fauvismo, cores puras, contrastantes, pinceladas rítmicas. Com a maturidade sua pintura tornou-se simplificada; eram apenas cores e linhas que tendiam para o arabesco, com figuras, naturezas mortas e interiores. Na pintura de Matisse, o soberano é a composição, que sempre era impecável. Depois, a luz sempre brilhante, em grandes campos.