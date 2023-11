Romero Britto é o pintor brasileiro mais famoso no mundo

Obra de Romero Britto. Crédito: divulgação

Romero Britto nasceu em Recife em 1963, é pintor, escultor e serígrafo. Desde 1988 mora nos Estados Unidos, Miami, na Flórida, onde tem atelier. Desde cedo mostrou interesse pelo desenho e começou a desenhar em sucatas, papelão e jornal. Aos 14 anos fez sua primeira exibição pública e vendeu seu primeiro quadro à Organização dos Estados Americanos. Nos EUA, trabalhou como atendente de lanchonete e lava-rápido, pintor de paredes e caixa de loja.



Começou a pintar e expor seu trabalho nas calçadas de Coconut Grove, na Flórida. Depois, chegou à Steiner Gallery, também na Flórida. Foi aí que Michael Roux, então Diretor Presidente da Absolut Vodka, convidou o artista para criar uma pintura para ser usada na nova campanha publicitária da vodka.

Antes trabalharam nesta campanha Andy Warhol, Keith Haring, Kenny Scharf e Ed Ruscha. Aí foi vista por milhares de pessoas. Empresas de renome, como a Grand Manier, Pepsi Cola, Disney, IBM e Mattel, passaram a incorporar suas pinturas em projetos especiais. Construiu uma pirâmide de 13 metros de altura a convite, no Hyde Park quando da exposição Tutankhamon, em Londres, em 2008. Foi convidado para pintar as fachadas de Beto Carreiro World, Valishop, Puma, fazer a abertura com o Cirque Du Soleil da Super Bowl XLI.

A ONU pediu que ele criasse uma série de selos. Tem painéis nos aeroportos de Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Miami, Berna, Recife, Michigan Washington D.C. e Israel - em algumas destes locais, ele chegou a fazer várias pinturas. Tem dezenas de produtos licenciados com pinturas suas.

Romero Britto é membro do Conselho da Prince’s Frust, entidade fundada pelo rei Charles III. A Rainha Sílvia da Suécia o nomeou como embaixador da Mentor International e da Mentor Foundation nos USA. Visitou o palácio de Buckingham para jantar, a convite do rei Charles III. Tem uma escultura nos jardins da Casa Branca e encontrou-se com o Papa Francisco.

Romero Britto é o pintor brasileiro mais famoso no mundo. A crítica especializada o esnoba. Não o considera um bom artista e entre alguns itens comentam os críticos: a pouca inventividade; visão muito mercadológica do trabalho; abuso das formas geométricas e repetição excessiva delas; algo corriqueiro e enjoativo; os temas são quase sempre os mesmos; facilidade de ser copiado; usa sua pintura sem nenhum viés crítico, seja na fatura ou em ideia; com o alcance que tem, não deu nenhuma contribuição a história da arte.