Nova ostentação é ter tempo livre - algo raro hoje em dia

Gabriela Cruz

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 08:00

Existir Crédito: Shutterstock

Durante muito tempo, ostentar significava exibir bens de luxo e uma rotina impecável. Hoje, a nova ostentação é ter tempo livre: meditar, tomar café sem pressa, curtir a desaceleração. Mas, sejamos sinceros, isso é um privilégio que poucos conseguem.>

Aspirar à autonomia total do tempo e ao direito de parar quando quiser virou um objetivo, mas chegar lá exige esforço. Trabalhar menos e viver mais demanda planejamento, renúncias e, muitas vezes, condições que nem todo mundo tem. Existir sem esforço dá muito trabalho e custa caro.>

Se ainda não dá para viver nesse ritmo ideal – e é isso que você almeja –, tente criar pequenas pausas ao longo do dia. Um cafezinho na copa da firma, uma leitura rápida de algo que lhe interessou... faça algo por você que dure poucos minutos.>

#tangerinas

Se tem algo que virou tendência nos momentos de descanso, é assistir a doramas. E a grande expectativa do momento é Se a Vida Te Der Tangerinas, que estreia em 7 de março na Netflix. A série traz no elenco Park Bo-Gum e IU, dois gigantes do entretenimento coreano, além de um time de coadjuvantes de peso. Com um roteiro promissor e direção cuidadosa, promete ser um dos lançamentos mais esperados do ano.>

#gatinho

Se a ideia for um programa mais interativo, que tal se atualizar com os indicados ao Oscar? O período de recesso da semana que vem pode ser a chance perfeita para se preparar para a premiação, acontece no domingo de Carnaval. Dá tempo de assistir a alguns dos indicados, muitos já disponíveis no streaming ou no cinema. Um destaque é Flow, animação letã indicada a Melhor Filme de Animação e Melhor Filme Internacional e vem encantado plateias pelo mundo.>

#nãotemjeito

Para quem busca um som fora do óbvio, a dica é ir, na terça-feira (25), à Pousada Des Arts, no Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 18h. A casa recebe uma edição especial da festa É a Bahia, Não Tem Jeito!, promovida pela Verdivita. A noite será comandada por Freelion, que convida BNegão para ferver a pista e DJ Pureza com sua discotecagem. No bar, drinks assinados pelo mixologista Dan Morais com o gin Don Chilaz e comidinhas do chef Ícaro Raposa. Os ingressos custam R$ 30.>

Freelion Crédito: Manolo Garrido

A Verdivita vem ampliando sua presença no entretenimento e, ao longo do ano, seguirá assinando eventos que promovem cultura, experiências sensoriais e debates relevantes sobre temas sensíveis, como a difusão da cannabis no Brasil. “A ideia é conectar entretenimento e informação, criando espaços onde as pessoas possam se divertir e, ao mesmo tempo, refletir sobre novas perspectivas”, explica Luiz Chilazi, CEO da marca. >

#desenho

As atividades analógicas, como desenhar e colorir, estão em alta. Uma prova é Bobbie Goods, fenômeno do Instagram e TikTok, que vai ganhar um novo livro: Como Desenhar Coisas Superfofas. Com instruções simples, ensina a criar personagens, cenários e ilustrações no estilo lúdico e aconchegante que tornou conhecida a marca criada por Abbie Goveia em 2021. Nada de habilidade avançada – só papel, lápis e vontade de começar. A obra chega ao mercado em 17 de março, mas já está em pré-venda pela Editora Sextante.>

#capadossonhos

A ilustradora brasileira Camila Rosa, conhecida por seu traço marcante, conquistou um feito histórico: assinou um dos espaços mais disputados por artistas do mundo todo: uma das capas da edição de 100 anos da revista The New Yorker. Camila, que vive no Brooklin, em Nova York, se inspirou nas mulheres latinas e na conexão com a natureza. “Um sonho realizado”, escreveu no Instagram, onde compartilha suas criações no perfil @camixvx.>



#floresdeplásticonãomorrem

A LEGO lançou um kit especial inspirado na pintura Girassóis, de Vincent Van Gogh, em parceria com o Museu Van Gogh de Amsterdã. Com 2.615 peças, a obra recria o clássico com detalhes impressionantes. Para quem ama flores, vale investir na coleção Botanical, com buquês e arranjos para montar. Recentemente, a marca criou a Le Florist, uma floricultura temporária em Londres, onde os visitantes montavam seus próprios arranjos com as famosas pecinhas no Valentine’s Event.>

#vátreinando