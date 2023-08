Ampliação em condomínio têxtil vai gerar 700 novos empregos

Ampliação do Condomínio Bahia Textil. Crédito: Divulgação

Mostrando a cara



O moderno centro comercial, com 24 lojas, uma para cada fábrica instalada no Condomínio Bahia Textil, no Uruguai, deverá gerar 700 novos empregos no espaço, que já é responsável pelo sustento de 800 pessoas. Com o investimento de R$ 1,5 milhão, repartido entre as empresas instaladas no espaço, a ideia é dar mais visibilidade aos produtos para o público varejista, além de se aproximar mais dos tradicionais clientes do atacado. "Este espaço para comercializarmos os produtos do condomínio é um sonho antigo", diz Hari Hartmann, presidente do Sindvest e um dos mais antigos condôminos. A ideia de levar para o primeiro andar do espaço uma unidade do SAC acabou não vingando, entretanto o centro de serviços do governo será implantado no Outlet Center, do outro lado da rua.

Mão de obra

Outra frente de trabalho dos representantes da indústria têxtil baiana é a capacitação e qualificação de trabalhadores. O centro de formação, que já conta com diversas parcerias é motivo de alegria para os empresários do segmento e alimenta boas expectativas para o futuro. Rosalvo Alves, da Fardseg, que também está no condomínio desde a sua fundação, conta que precisou abrir uma filial em Sergipe por conta das dificuldades para preencher as vagas para a produção de tecidos tecnológicos por aqui. "Nossa unidade lá é pequena, com 15 pessoas, mas é um escape porque aqui, muitas vezes, temos vagas, mas não conseguimos preencher", explica. Na primeira edição dos cursos, no ano passado, foram abertas 80 vagas e 67 estudantes foram contratados por empresas do condomínio.

Nova fábrica

A fábrica de gelados Açaí NoKilo, em Feira de Santana (BA), vai investir em novas instalações, com um investimento superior a R$ 8 milhões. As novas instalações da fábrica vão ocupar uma área de 14 mil metros quadrados, às margens da BR 116 norte, e terão capacidade produtiva ampliada, além de um prédio administrativo maior. Atualmente, a fábrica mantém são 42 empregos diretos e mais de 200 nas unidades próprias e franqueadas da rede. Com ampliação da rede e da unidade fabril, o número tende a dobrar nos próximos 3 anos. Os investimentos para construção da fábrica serão financiados pelo Banco do Nordeste. Fundado por Elizangela Siqueira, na cidade de Euclides da Cunha (BA) em 2017, o Açaí NoKilo se estabelece no mercado como a principal rede de açaiteria do estado da Bahia. Atualmente o negócio opera com 46 filiais em cidades baianas, tendo sua sede administrativa e fábrica própria em Feira de Santana, além de contar com unidades em Minas Gerais e Brasília, e estar em fase de implantação de duas unidades em São Paulo.

Origem Brasil

Rodadas de negócios realizadas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) abriram as portas do mercado externo para 88 empresas que trabalham com cacau, chocolate e derivados, durante o Chocolat Festival, em Ilhéus. Foram gerados mais de R$ 6 milhões em negócios imediatos, entretanto a previsão é que sejam movimentados cerca de R$ 52 milhões nos próximos 12 meses. Os compradores vieram de Reino Unido, Panamá, Canadá, Portugal e Chile. A iniciativa foi realizada pela Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios, instalada nas Federações Estaduais das Indústrias, e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Outras dez ações com foco na exportação de produtos brasileiros estão previstas para os próximos meses.

Mais energia

A Engie Brasil Energia investiu R$ 175 milhões no segundo trimestre para a continuidade de implantação do Conjunto Eólico Serra do Assuruá, no município de Gentio de Ouro. O empreendimento é composto por 24 parques eólicos a serem implantados em fase única, totalizando 846 MW de capacidade instalada, com um investimento total estimado de R$ 6 bilhões e geração de aproximadamente três mil empregos diretos e indiretos na região. No estado, a Engie já opera os Conjuntos Eólicos Umburanas, Campo Largo I e II, localizados nas regiões de Umburanas e Sento Sé. Juntos, os três empreendimentos possuem mais de 1 GW de capacidade instalada.

