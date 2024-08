Farol Econômico

Cadeia produtiva do algodão se reúne para discutir internacionalização

Cotonicultura foi um dos poucos destaques positivos no comércio exterior baiano no primeiro semestre

Donaldson Gomes

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 05:00

Cotonicultura aposta no mercado externo Crédito: Wenderson Araujo/Divulgação

O mundo do algodão

Uma nova biotecnologia, produto para controle de pulgão e novas variedades de sementes, além de ferramentas digitais, estão entre as novidades que serão apresentadas pela BASF aos cotonicultores durante o próximo Congresso Brasileiro do Algodão (CBA). Este ano, o evento acontece em Fortaleza (CE), de 3 a 5 de setembro. Um dos destaques é a bioteconologia Sistema Seletio, apontado pela empresa como o maior lançamento em biotecnologia de sementes na última década. “Estamos oferecendo ao cotonicultor a possibilidade de fazer uma lavoura, mais limpa, sem fitotoxicidade, com mais praticidade e mais produtiva”, afirma Warley Palota, gerente sênior de Marketing de Cultivo Algodão da BASF.

Vitrine

Em sua 14ª edição, o Congresso Brasileiro do Algodão já se consolidou no calendário da cotonicultura como um momento de fomento à pesquisa, inovação, negócios e intercâmbio de conhecimento, reunindo toda a cadeia produtiva da atividade no país. Este ano, o foco está nas oportunidades para ampliar o protagonismo do Brasil no mercado internacional do produto. Neste sentido, a Bahia, responsável por aproximadamente 30% da produção nacional, sai na frente. O produto agrícola foi um dos poucos que se salvou no primeiro semestre, quando a Bahia registrou uma queda de 10,71% em suas exportações. Na contramão, as vendas de algodão para o mercado externo cresceram 287,63%, de acordo com dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic).

Complexo acrílico

A Basf anunciou esta semana o investimento de R$ 20 milhões na ampliação do seu complexo acrílico, em Camaçari. O investimento faz parte de um plano de longo prazo, que prevê "um valor na casa de três dígitos de milhões de reais em todo o Complexo Acrílico em Camaçari", de acordo com uma nota divulgada pela empresa. O movimento tem o objetivo de atender à demanda, que cresceu mais de 30% nos últimos nove anos, segundo a empresa. Segundo Tânia Oberding, diretora industrial do complexo acrílico da BASF, um dos benefícios deste investimento é a geração de um menor volume de resíduos.

Presença local

A Fornecedora Máquinas Industriais (FMI), do Grupo Fornecedora, inaugurou uma loja exclusiva em Lauro de Freitas, com um investimento de mais de R$ 2,4 milhões em estrutura e equipamentos. O empreendimento vai impulsionar a economia local com 54 empregos diretos e mais de 120 indiretos. A inauguração marca a expansão da empresa no mercado baiano. A marca é revendedora autorizada da Hyster e Yale, esta últoma com mais de um século de atuação no mercado de empilhadeiras no mundo. "Temos grandes expectativas com a abertura da nova unidade em Lauro de Freitas. Queremos potencializar nossos resultados e a entrega de nossos serviços em todo o Nordeste" ressalta André Ribeiro, CEO do Grupo Fornecedora.

