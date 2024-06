Farol Econômico

Condomínio têxtil espera movimentar R$ 100 milhões no segundo semestre com centro comercial

Centro comercial entra em operação amanhã e deve gerar 200 postos de trabalho

Donaldson Gomes

Publicado em 6 de junho de 2024 às 05:00

Condomínio Bahia Têxtil inaugura centro de lojas que vai gerar cerca de 200 postos de trabalho Crédito: Divulgação

Tá crescendo

Com 24 empresas instaladas, o Condomínio Bahia Têxtil se prepara para dar um novo passo com a inauguração do seu centro comercial amanhã. O polo fabril produz em média 4 milhões de peças por ano e movimenta R$ 180 milhões de reais. “O centro comercial chega para consolidar as mais de duas décadas de trabalho realizado pelos empresários que aqui estão”, explica Hari Hartmann, presidente do Arranjo Produtivo Local de Confecções da Bahia (APL - CONFEC BA). Para a construção do novo espaço foram investidos R$ 4,5 milhões com recursos próprios. O condomínio gera 800 empregos diretos e 4 mil indiretos, sendo que 90% do total é ocupado por pessoas que vivem na região. Com o novo investimento, serão gerados cerca de 200 novos postos de trabalho, além de uma movimentação financeira de R$ 100 milhões no segundo semestre. Outro marco importante na consolidação do Condomínio Bahia Têxtil foi a viabilização, em 2022, do núcleo de alta tecnologia onde funcionam a sede do APL e do Sindvest, além de um centro de formação de mão de obra voltado para o setor e um coworking com máquinas de costura especiais, de alta complexidade.

Nova subestação

Com investimento de R$ 71,3 milhões, a Neoenergia Coelba inaugura hoje a nova subestação Mulungu do Morro, na Chapada Diamantina, conectada através de uma rede de 45 km de extensão de linhas de transmissão. O empreendimento vai impactar 19 municípios das regiões Centro-Norte e Centro-Sul do estado. Mais de 67 mil clientes da empresa serão beneficiados. Em todo o Centro-Norte e Centro-Sul a Coelba vai investir R$ 5,5 bilhões em obras estruturantes nos próximos 4 anos. O aporte possibilitará a construção de mais cinco novas subestações, além da recém-inaugurada, e a ampliação de outras onze subestações. Também serão construídos 750 quilômetros de linhas de alta e média tensão, levando energia de qualidade aos municípios que compõem a região.

Otimismo

A Bravo Caminhões e Ônibus espera um incremento de até 25% na comercialização de caminhões, em relação a 2023, dirante a Bahia Farm Show, de 11 a 15 deste mês. A concessionária contará com projeto inédito de estande, com um competitivo portifólio de produtos, que transitam entre os veículos extrapesado e leves, com foco na eficiência, conforto, segurança e tecnologia. De acordo com a CEO da Bravo, Alessandra Lobo, nos últimos cinco anos, as categorias dos modelos escolhidos pela empresa representaram mais de 70% das decisões de compras dos clientes na região.

Sustentabilidade

O Cofic realiza hoje, a partir das 14h30, a quarta edição do Fórum de Sustentabilidade do Polo de Camaçari, com foco em ESG – Engajamento Socioambiental. O evento, que acontecerá de forma online, por meio da plataforma Teams, integra a programação comemorativa da Semana do Meio Ambiente. Maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul, o Polo conta hoje com mais de 80 empresas em operação. Com investimento global de US$ 16 bilhões, gera cerca de 40 mil empregos, 10 mil diretos e 30 mil indiretos, e tem faturamento da ordem de US$ 15 bilhões de dólares por ano. É responsável por 15% das exportações baianas, 22% do Produto Interno Bruto da indústria de transformação na Bahia e capacidade produtiva superior a 12 milhões de toneladas por ano.

Reforma tributária

O secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy participa, nesta segunda-feira (dia 10), em Salvador, do Seminário Reforma Tributária, a partir das 9h no auditório da Fieb. Além de Bernardo Appy, participam do evento o deputado federal, Cláudio Cajado, membro do GT da regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, o Superintendente de Economia da CNI, Mário Sérgio Telles, e a sócia de Tributos da Grant Thornton Brasil, Wanessa Pinheiro. Entre 2003 e 2009, Appy, que foi o mentor da proposta de Reforma Tributária, comandou a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e a Secretaria Extraordinária de Reformas Econômico-Fiscais do Ministério da Fazenda.

Parabéns

A Reserva Ecológica Michelin (REM), área de 3.950 hectares no sul da Bahia, está completando 20 anos de atuação na restauração e proteção da biodiversidade da Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. Desde a sua criação, foram plantadas 110 mil árvores de 275 espécies de floresta tropical, expandindo as populações de árvores raras de madeira de lei e enriquecendo a flora para que essas terras sustentem populações de animais da floresta nos próximos séculos. Localizada entre os municípios de Igrapiúna e Ituberá, a 140km de Salvador, a REM abrange ainda o Parque da Cachoeira Pancada Grande, com uma das maiores quedas d’água da região, com aproximadamente 40 metros de altura e que recebe 82 mil visitantes por ano.

