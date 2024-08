Farol Econômico

Distribuidora baiana de combustíveis amplia participação de mercado em mais de 50%

Petrobahia também se destaca no cumprimento das metas de descarbonização

Donaldson Gomes

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 05:00

Com crédito

Entre as distribuidoras de combustíveis que mais crescem no Brasil em participação de mercado, a baiana Petrobahia também vem se destacando em relação à sustentabilidade. A empresa ampliou em mais de 50% o seu volume de vendas no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da ANP. Além disso, outro destaque ficou por ser única entre as líderes que cumpriu as metas de descarbonização do RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombústiveis. Para o CEO da Petrobahia, Thiago Andrade, a distribuidora tem um grande diferencial, por alinhar o avanço econômico, respeito à legislação do segmento e cuidado com o meio ambiente. “Somos a distribuidora que mais cresceu no país entre 2023 e 2024, cumprindo 100% das suas obrigações do programa Renovabio”, ressalta e comemora: “um desafio hercúleo de competir de forma ética em um mercado com elevada concorrência desleal”. No comparativo com outras distribuidoras, a empresa também se destaca no cumprimento de compromissos legais estabelecidos pela ANP, como a compra de créditos de descarbonização, chamados de CBIOs. A Petrobahia entregou 100% das metas de CBIOs nos últimos anos, enquanto outras empresas que também aparecem entre as que mais cresceram seguem em dívida com o órgão federal.

Novos caminhos

Os usuários da Estação Acesso Norte já podem contar com o centro de compras inaugurado pela CCR Metrô Bahia em junho, com a abertura de uma loja de fast food. Mais três estabelecimentos estão previstos para entrar em operação ainda em agosto no mesmo espaço, ampliando as opções de conveniência para os passageiros. Além disso, os espaços devem gerar 400 empregos diretos, considerando-se uma média de quatro funcionários por estabelecimentos, projeta Júlio Freitas, diretor da unidade de negócio da CCR Metrô Bahia. O investimento é de R$ 19 milhões nos centros de compras. “A iniciativa da concessionária não apenas melhora a experiência de consumo de quem passa pelo sistema metroviário, mas também impulsiona a economia local”, destaca. Ao todo, os novos centros oferecerão mais de 100 empreendimentos para compras e lazer a quem transitar pelo modal. No Acesso Norte, o projeto prevê a construção de 32 lojas padronizadas, duas lojas âncora e 19 quiosques. Mussurunga contará com 25 lojas no mesmo padrão, duas lojas âncora e 13 quiosques. Já no Terminal de Ônibus de Acesso Norte, serão sete lojas padrão, uma loja âncora e quatro quiosques.

Projeto Irecê

A Galvani,referência na produção verticalizada de fertilizantes, está ampliando sua liderança no setor com o Projeto Irecê, na Bahia. Com um investimento de R$ 340 milhões, a iniciativa é um marco no setor de fertilizantes, por sua sustentabilidade e inovação tecnológica. Para apoiar esse projeto a Galvani contratou a Metso para fornecimento dos britadores e o forno de calcinação do projeto. O novo empreendimento terá capacidade de produção anual de 350 mil toneladas de concentrado fosfático, direcionados para o complexo industrial na cidade de Luís Eduardo Magalhães, da Galvani, também na Bahia. Adicionalmente, a planta também produzirá 600 mil toneladas de calcário agrícola para atendimento do mercado Matobipa. Além de reforçar seu compromisso com práticas ambientais avançadas, o Projeto Irecê irá gerar aproximadamente 900 empregos diretos e indiretos, durante a fase de construção e operação da planta, impulsionando o desenvolvimento econômico na região.

No alvo

Com o início da operação da GUD Energia, joint-venture (JV) da Vivo com a Auren para capturar as oportunidades geradas pela abertura do mercado livre de energia, a empresa mira na Bahia para comercializar soluções customizadas em energia renovável, para clientes B2B. A nova empresa vai atuar de forma consultiva, com produtos e serviços para simplificar a forma de contratar energia, chegando a oferecer até 30% de desconto na conta de energia. Desde 1º janeiro, mais de 72 mil novos consumidores, entre fábricas, escritórios e estabelecimentos comerciais passaram a poder escolher o seu fornecedor e ter maior flexibilidade na contratação do insumo. A estimativa é que 17% deles estão no Nordeste – a maior (80%) na Bahia, Pernambuco e Ceará.

Uma luz

Em parceria com o Sebrae, a Associação Baiana de Energia Solar (ABS) promove, amanhã (dia 16), no Rooftop do Hotel Intercity, o primeiro Solar Talks – evento gratuito voltado para empresários do setor de energia solar, das 15h às 18h. Com a proposta de ser um espaço de troca de conhecimentos, networking e desenvolvimento de novas parcerias, a ação terá a presença do CEO das empresas Mercado Solar, CarbonZ, Suporte Solar e Solar Play, Isaque Guanabara; e o CEO do Bonö Group, uma das maiores EPCistas da América Latina, Marcelo Abuhamad.

Impacto social