INVESTIMENTOS

Fábrica de grupo francês coloca Feira de Santana como hub para operação no Nordeste

Soprema inaugura complexo industrial com 56 mil metros quadrados em segunda maior cidade da Bahia

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 05:00

Sérgio Guerra, diretor geral da Soprema Crédito: Divulgação

O Grupo Soprema, multinacional francesa referência global em soluções de impermeabilização, isolamento térmico e acústico, inaugura no próximo 26 de setembro sua nova unidade fabril em Feira de Santana (BA). A escolha da segunda maior cidade da Bahia tem como propósito ampliar a presença do grupo no Nordeste, com um investimento que posiciona a região como hub logístico e produtivo estratégico para todo o Brasil.

Instalada em um complexo industrial de 56 mil metros quadrados (m²), a nova fábrica vai impulsionar a economia regional, gerar empregos diretos e indiretos e fortalecer o PIB baiano, ao mesmo tempo em que amplia a competitividade da construção civil em escala nacional. Segundo dados setoriais, o Nordeste responde por aproximadamente 30% do consumo nacional de materiais de impermeabilização e isolamento, índice que reforça a relevância da região na estratégia da empresa. Esse cenário é impulsionado pelo crescimento do mercado imobiliário e pela demanda crescente em projetos de infraestrutura e construção sustentável.

“Escolher Feira de Santana para receber essa nova planta industrial é investir no coração do Nordeste e no futuro da construção civil. Esta fábrica representa produtividade, desenvolvimento econômico e social, com tecnologia de ponta e foco em sustentabilidade, além de reforçar nossa proximidade com clientes e parceiros da região”, afirma Sérgio Guerra, Diretor Geral da Soprema no Brasil.

A unidade baiana também terá papel estratégico como centro de distribuição para o Norte, Nordeste e outras regiões, garantindo mais agilidade e eficiência logística. Nos últimos anos, o Grupo Soprema consolidou sua presença no país por meio de aquisições como a Denver Impermeabilizantes e a Rockfibras, além das marcas Pulvitec e Polipox. Com cinco fábricas no Brasil, a Soprema fortalece seu posicionamento de líder em inovação e sustentabilidade na construção civil.