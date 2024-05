Farol Econômico

O incômodo com a operação no porto do vizinho

Operação da BYD faz Suape registrar recorde na movimentação de carros elétricos

Donaldson Gomes

Publicado em 30 de maio de 2024 às 05:00

Navio Explorar 1 da BYD, construído pela própria montadora Crédito: Divulgação

Por que lá?

Os desembarques dos veículos da BYD pelo Porto de Suape, em Pernambuco, são acompanhados com muita atenção e alguma apreensão aqui na Bahia. Na última quarta-feira, o estado vizinho registrou um recorde na movimentação de veículos elétricos da montadora chinesa, que está implantando uma fábrica aqui em Camaçari. O Explorer 1 BYD, embarcação construída pela própria montadora, atracou em Suape na segunda-feira (27) e, em 48 horas, movimentou quase 6 mil veículos, numa operação que demandou dezenas de trabalhadores. “Estamos felizes pelo Explore Nº 1 BYD chegar, pela primeira vez, em solo brasileiro, representando o nosso avanço no setor do transporte e nossa expansão em mercados estrangeiros. E o Porto de Suape é um local estratégico para desembarcarmos nossos carros híbridos e elétricos que seguirão para consumidores de todo o país”, declarou Tyler Li, presidente da BYD Brasil. Foi a quarta operação da empresa em solo pernambucano.

E não aqui?

Por aqui, questiona-se o por quê desta movimentação não acontecer por Salvador, ou mesmo pelo antigo Porto da Ford, na Baía de Aratu. E as respostas para isso vão desde o acordo entre a BYD e a empresa responsável pela movimentação dos seus veículos, que possui incentivos para operar em Pernambuco e não aqui, mas também passam pela falta de equipamentos no antigo Porto da Ford, uma vez que a BYD estava trazendo os veículos em navios de contêineres. Por fim, nos portos ainda existe uma preocupação em relação à área para o armazenamento dos veículos, que precisam ficar no porto até os trâmites alfandegados serem superados. O que se diz é que os chineses querem aproveitar uma janela de incentivos tributários e, por isso, pretendem trazer o máximo de veículos para o Brasil antes que o prazo acabe, o que pode terminar abarrotando os pátios dos portos de carros.

Balanço positivo

Um dos destaques da Solar Coca-Cola na área de sustentabilidade está aqui na Bahia. Por aqui, a empresa responsável pela produção da icônica marca de bebidas conseguiu recolher um volume de resíduos maior do que o que foi produzido e colocado no mercado. Apenas Bahia e Ceará conseguiram isso. Na Bahia, a Solar coletou 6.545 toneladas, enquanto comercializou 6.435 toneladas, de acordo com dados do 5ª Relatório de Sustentabilidade e Gestão da empresa. O Relatório também registra conquistas da empresa em 2023, como a Certificação AWS (sigla em inglês para Alliance for Water Stewardship), indicando que a Solar atua de forma responsável na gestão hídrica nas fábricas e também nas bacias hidrográficas do entorno. A empresa ampliou as certificações Resíduo Zero e Zero Waste, com 12 fábricas reconhecidas por cada uma delas. Além disso, a Solar expandiu o Recicla Solar, projeto de apoio à economia circular, por meio do suporte à criação de agregadores de resíduos plásticos, agentes que atuam na cadeia de transformação de garrafas PET em resina reciclada. O projeto está agora em oito Estados: Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Norte e Pará.

Pouquinho melhor

Fazer negócios no Brasil tornou-se mais fácil, embora o cenário nacional ainda seja marcado por diversos obstáculos de regulamentação que dificultam a acessibilidade e a transitabilidade econômica. O país, que era o mais complexo para negócios agora é o sétimo mais complexo. Essa é a conclusão da 11ª edição do Global Business Complexity Index (GBCI), divulgada na última quarta-feira (dia 29), pela TMF Group, líder em serviços administrativos e de conformidade regulatória. O índice abrange 79 jurisdições que representam 93% do PIB global e 88% dos fluxos líquidos globais de investimento estrangeiro direto (FDI). Ele analisa 292 indicadores anuais, desde o cenário de impostos até o desempenho da área de Recursos Humanos em cada país, fornecendo dados essenciais sobre aspectos cruciais para a realização de negócios, como tempos de incorporação, gerenciamento de folha de pagamento e benefícios, regulamentações, tributação e outros fatores de conformidade.

Fachada do Land School Pituba Crédito: Divulgação

Nova escola

O Inspired Education, líder global em escolas premium com mais de 85 mil alunos nos seis continentes, está investindo mais de R$ 100 milhões em uma nova escola em Salvador. A Land School Pituba, extensão da Gurilândia Schools, terá uma área de 18 mil metros quadrados (m²) e capacidade para 1,2 mil alunos do ensino fundamental ao ensino médio. O espaço contará com três laboratórios bem equipados, salas de artes, salas de música, ginásio coberto, campo de futebol, duas quadras poliesportivas, piscina semiolímpica, campo de futebol, 32 salas de aula modernas e especialmente construídas e um playground com amplo espaço comum. O vibrante campus da escola integrará a natureza ao currículo acadêmico, promovendo um senso de consciência ambiental e conectividade. “Operamos algumas das escolas líderes em todo o mundo, bem como no Brasil, com a Eleva e a Gurilândia Schools. Estamos construindo um campus de última geração, complementando as outras três escolas que temos em Salvador”, explica Nadim Nsouli, fundador, CEO e presidente do Inspired Education Group.

Nas estradas baianas