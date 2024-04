Publicidade

Para 72% das agências, 2023 foi de estabilidade ou crescimento

Para 72% das agências de publicidade baianas, o ano de 2023 foi de estabilidade ou de crescimento, segundo indica a última edição da pesquisa VanPro, realizada pelo Sinapro-Bahia e a Fenapro, sindicato que representa as empresas no estado e a federação nacional, respectivamente.

A percepção dos entrevistados sobre o futuro para as agências teve melhora, se comparada aos anos anteriores. A quantidade de empresas que apontou as perspectivas de futuro como boas ou muito boas para os seus negócios foi de 72%. Os que sinalizam como ruim, muito ruim são 8% do total. Já as expectativas de estabilidade foram apontadas por 20% das agências.

Na Bahia, apesar dos desafios de mercado, a expectativa das agências locais é positiva. “Desde o ano passado, temos notado um crescimento do setor. As agências estão ampliando ofertas de serviços, adotando novas ferramentas para auxiliar no processo de gestão, e isso amplia as possibilidades”, conta André Mascarenhas, presidente do Sinapro-Bahia.