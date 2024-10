FAROL ECONÔMICO

Ponte preocupa quem atua no setor portuário

Impacto no tráfego da Via Expressa é uma das principais fontes de atenção

Donaldson Gomes

Publicado em 31 de outubro de 2024 às 05:00

Ponte Salvador-Itaparica pode trazer impacto em operações portuárias Crédito: Divulgação

Impacto da ponte

A turma que pensa na vocação da Baía de Todos os Santos para a navegação anda bem preocupada com o impacto que a Ponte Salvador Itaparica terá tanto em relação aos acessos marítimos, quanto terrestres. No mar, as preocupações já são bastante conhecidas, além de modificar o canal de acesso ao Porto de Salvador, o que já está se encaminhando, a estrutura vai estabelecer um limite de altura para o acesso à Baía de Todos os Santos. Agora, surgem questionamentos em relação ao impacto terrestre. A ponte terá duas alças tocando a Via Expressa, que nasceu para atender ao porto, mas hoje já serve a toda a cidade. Com o aumento no fluxo de veículos trazido pela ponte, a preocupação é de que a Via Expressa se torne no futuro o que a Avenida Bonocô era no passado, antes da ligação direta entre a BR-324 e o Porto de Salvador. E ainda há o risco de acharem que o problema está na operação portuária.

Telefone sem fio

Não é bem assim. O Brasil Wind Power, maior encontro nacional da indústria eólica, não acontecerá na Bahia, no ano que vem, ao contrário do que afirmou o governador Jerônimo Rodrigues numa publicação oficial do governo do estado. Ele esteve no evento na última semana e participou de uma reunião em que foram apresentados pleitos do setor e o compromisso de realizar um evento na Bahia. Um evento, não o evento. Seria uma espécie de prévia do Wind Power, que também será muito importante para o setor e para o estado. Entre os organizadores do encontro, o consenso é de deixar o assunto morrer, para não ter que desmentir o governador do estado que lidera a produção energia eólica no país. Enfim, vamos deixar passar o tempo.

Visita necessária

O déficit da balança comercial de produtos químicos no Brasil foi de US$ 36,2 bilhões, entre os meses de janeiro e setembro, segundo dados da Abiquim. O país importou US$ 47,1 bilhões e exportou US$ 10,9 bilhões no mesmo período. O setor aposta na elevação das tarifas de importação para 30 produtos considerados críticos, anunciada pelo governo, para ter algum alívio. Há outros 32 ainda em avaliação. A concorrência externa predatória é um dos assuntos que estão na pauta da Frente Parlamentar da Química, que faz uma visita ao Polo de Camaçari na próxima segunda-feira.

Investimentos

A Hapvida Notredame Intermédica investiu cerca de R$ 450 mil em infraestrutura na Bahia no primeiro semestre deste ano. O montante foi destinado a obras como a reforma do Hospital Francisca de Sande, em Feira de Santana, além de melhorias no centro de distribuição da companhia em Salvador. A carteira de clientes da empresa na Bahia, composta por mais de 900 mil beneficiários, é uma das mais robustas do grupo. No território baiano, a companhia conta com uma infraestrutura ampla e diversificada, incluindo cinco hospitais, dois prontos atendimentos, 20 clínicas médicas, além de várias unidades de diagnóstico.

Mudanças

Alessandra Zanotto foi eleita para comandar a Abapa a partir do próximo ano, tendo Paulo Almeida Schmidt como primeiro vice-presidente. Ela vai substituir Luiz Carlos Bergamaschi, que será vice-presidente da Aiba. “Esse é o primeiro passo de um caminho que espero percorrer ao lado de muita gente que esteve e estará ao meu lado daqui em diante. Quero fazer uma gestão agregadora, onde os associados tenham um canal de comunicação cada vez mais acessível e que a Abapa seja um apoio importante, não somente para a sustentabilidade da cultura, mas também para os negócios da região, ” afirmou a nova presidente.

Financiamento

A Associação Baiana de Energia Solar (ABS) realizará amanhã um fórum para discutir o financiamento dos projetos fotovoltaicos, na Casa do Comércio, a partir das 8h. Durante as agendas do Fórum, espera-se selar um acordo de cooperação para eventuais convênios e chancelas especiais entre o BNB e ABS. Além disso, o FNE Sol, programa de financiamento do Banco do Nordeste criado para subsidiar micro e minigeração distribuída de energia a partir de fontes renováveis, irá compor a mesa para divulgação e apresentação das melhorias realizadas.

Para mulheres

A educadora financeira Nath Finanças estará em Salvador, no dia 28/11, para o evento Mulher+Comércio, na Casa do Comércio, dias 27 e 28/11. Administradora e orientadora financeira, Nath é uma das vozes mais relevantes do Brasil quando o assunto é educação financeira prática e acessível. Com vasto conhecimento, capacitará empreendedoras a organizar suas finanças e iniciar investimentos de forma simples e prática.

Nova marca