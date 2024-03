Exposibram

Principal evento da mineração brasileira chega a Salvador em 2025

A crescente relevância da Bahia na produção mineral é evidenciada pelos mais de 200 municípios que sediam projetos minerários e pelo significativo faturamento gerado em 2023. Segundo dados do IBRAM, o estado alcançou R$ 9,7 bilhões de faturamento com a mineração no último ano e, até 2028, serão investidos US$ 9 bilhões na mineração da Bahia, cerca de 16% do total de investimentos do setor no Brasil.