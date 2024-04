Farol Econômico

Produtores cobram aeroporto 'à altura' da região Oeste

Bahia Farm Show deve ser atendida por voos fretados, mas a baixa quantidade de rotas regulares preocupam

Donaldson Gomes

Publicado em 11 de abril de 2024 às 05:00

Infraestrutura do aeroporto precisa de melhorias para receber voos regulares Crédito: Divulgação

Que viagem...

A malha aérea – insuficiente – que atende a região Oeste da Bahia roubou a cena na apresentação da próxima Bahia Farm Show, prevista para acontecer de 11 a 15 de junho, em Luís Eduardo Magalhães. A última novidade foi o anúncio da Voepass, antiga Passaredo, de cancelamento dos voos partindo de Salvador para o interior do estado. Na avaliação dos representantes do agronegócio baiano, a notícia não deverá impactar a feira, por conta de voos charters e da vontade de fazer negócios, que deverá fazer com que muitos participantes caiam na estrada, de maneira literal. O problema é o restante do ano, avaliam os produtores. Com a companhia operando já era difícil chegar ao Oeste de avião, imagina agora. No centro do problema está o Aeroporto de Barreiras, que possui limitações operacionais para aviões de grande porte – o que inclusive afastou a GOL, que tinha planos de levar voos regulares para lá. A aposta firme na região é que a situação do aeroporto será o grande assunto da feira este ano, superando inclusive as insatisfações com a energia elétrica.

Por que a trava?

O presidente da Aiba e da Bahia Farm Show, Odacil Ranzi, lembrou durante o evento de apresentação da próxima feira, acredita que o ponto mais importante desta discussão é o aeroporto. "Existe um movimento muito forte para termos um aeroporto digno da pujança da nossa região. Queremos saber porque o nosso aeroporto é travado, não vai para a frente", disse. "Vamos procurar companhias aéreas para termos, pelo menos durante a feira, voos charters", prometeu. Luiz Resende, chefe de gabinete da Seagri, que falou representando o governo do estado, reconheceu as dificuldades nas tratativas com companhias aéreas para voar em Barreiras. "O governo tem se movimentado, conversado com aéreas, para que consigamos resolver o problema, mas é uma decisão empresarial", justificou.

Alternativa ao lado

Também presente ao evento, o prefeito de Luís Eduardo Magalhães (LEM), Júnior Marabá, aproveitou a ocasião para puxar a sardinha para o seu lado. Lembrou que todo o Oeste é atendido por Barreiras e que agora, sem a Passaredo, todos ficam desassistidos, apesar do moderno aeroporto de Luís Eduardo. "Nós temos que começar a discutir mais LEM, que tem uma pista que comporta Boeings e temos condições de discutir essa pauta com o governo do estado", garantiu. Segundo ele, o município tem interesse em ter a seção de uso, com a ampliação do terminal. "Temos tratativas com a Gol, que se interessa em colocar voos, mas depende de um acordo com o governo do estado", explicou. Segundo Marabá, não se trata de um aeroporto ou outro, mas sim de ter as duas cidades devidamente atendidas. "Muitos empresários deixam de vir conhecer o município por dificuldades de logística. Somos a quinta economia da Bahia, maior produtor de commodities, com a melhor de tecnologia agrícola. Isso desperta muita curiosidade, mas logística para chegar realmente atrapalha um pouco", avaliou.

Explicações

Sobre a situação do Aeroporto de Barreiras, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informa que o equipamento foi concedido pela Agerba à Concessionária São Francisco Aeroportos, através de contrato assinado em 2017, com duração de 15 anos. Sobre a requalificação e a ampliação do Aeroporto de Barreiras, a Seinfra diz ter entregue os projetos de infraestrutura à Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) no final do mês de novembro de 2023. "O órgão regulador da aviação civil no país fez a análise e a devolutiva do material no mês de janeiro de 2024. A equipe da Seinfra já está fazendo as novas adequações solicitadas pela SAC com previsão de entrega ainda neste mês de fevereiro", afirma em nota a secretaria. Em relação ao projeto do Terminal de Passageiros e de equipamentos de auxílio à navegação aérea, a entrega para avaliação da SAC foi reprogramada para o mês de abril deste ano por conta das atualizações da parte de infraestrutura. O início do processo licitatório depende das aprovações dos projetos pelo órgão federal. Com a obra de ampliação, a pista de pouso e decolagem sairá dos atuais 1,6 mil metros para 1,95 mil metros, tendo capacidade para receber Boings 737 Max 8, que comporta entre 162 e 189 passageiros, a depender do número de classe, enquanto o Terminal de Passageiros será três vezes maior, saindo dos atuais 600 m² para 2, 2 mil m² – tudo isso de acordo com a Seinfra. O investimento previsto para a obra de requalificação é de aproximadamente R$ 100 milhões com recursos do novo PAC, do Governo Federal.

Investimentos

Na próxima quarta-feira, a Neoenergia Coelba apresenta o seu plano de investimentos para os próximos quatro anos na Bahia. A concessionária responsável pela distribuição de eletricidade para 415 dos 417 municípios baianos promete para o período o maior investimento em obras da sua história. No final do mês passado, o presidente da empresa, Thiago Freire Guth, conversou com representantes do agronegócio – um dos setores mais queixosos em relação à atuação da empresa no estado – e conseguiu passar uma boa impressão sobre os planos da empresa.

Carga elétrica

Com uma expectativa de crescimento econômico de 2% para este ano, as principais organizações responsáveis pela gestão do sistema elétrico brasileiro projetam que o país deverá elevar este ano a carga elétrica em 3,8%, atingindo o valor de 78.814 MW médios. A região Nordeste deve repetir o mesmo patamar de crescimento, indica um relatório feito pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Foi considerado um cenário de menor pressão inflacionária, continuidade da redução da taxa de juros e contribuições positivas do mercado de trabalho. Para os anos subsequentes, também foram mantidas as premissas qualitativas e projeções de crescimento do PIB. Desta forma, para o horizonte 2024-2028, a indicação é de um crescimento anual de 3,2% na carga, atingindo 89.257 MW médios ao final do período.

Mais 5G

A operadora TIM ativou este mês a rede de quinta geração no município de Candeias. Com isso, a cobertura 5G da companhia já alcança 10 municípios do Estado, incluindo a capital Salvador, onde a companhia é a única a cobrir 100% dos bairros. Atualmente, mais de um terço de toda a população urbana do país já tem o sinal 5G da TIM disponível, com mais de 7 mil antenas licenciadas. Somente na Bahia, a operadora possui mais de 330 estações licenciadas. Com a expansão, a TIM reforça seu compromisso com a qualidade do serviço e sua liderança na tecnologia 5G.

